Google представил фитнес-браслет Fitbit Edge с OLED-экраном и сменным аккумулятором

Компания Google представила фитнес-браслет Fitbit Edge, который получил 1,34-дюймовый OLED-дисплей, прикрытым стеклом Gorilla Glass 3, сменный аккумулятор и расширенный мониторинг здоровья. Корпус толщиной 11,5 мм выполнен из алюминия и защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и 5 ATM.

По данным Google, точность встроенного GPS выросла на 40% по сравнению с предыдущими поколениями. Для отслеживания высоты предусмотрен отдельный альтиметр, а управлять трекером можно с помощью крупной боковой кнопки. Fitbit Edge могут отслеживать пульс, сон, уровень кислорода в крови, ЭКГ, температуру кожи, частоту дыхания, вариабельность сердечного ритма, динамику давления, инсулинорезистентности и менструальные циклы. Определение фаз сна стало на 15% точнее. Браслет также оснащен системой Health Guardian для выявления существенных изменений показателей здоровья.

Гаджет поддерживает отслеживание более 50 видов тренировок и предлагает визуальные подсказки в реальном времени. Есть поддержка Bluetooth 5.4. Fitbit Edge совместим с Google Health Coach на базе Gemini. При наличии подписки Google Health Premium сервис анализирует данные о здоровье и физической активности, составляет индивидуальные планы тренировок и корректирует их с учетом расписания пользователя.

Аккумулятор емкостью 65 мАч обеспечивает до семи дней работы без постоянно включенного экрана, а с активным Always-On Display — около двух дней. Пятиминутная зарядка обеспечивает примерно сутки работы, а полное восстановление энергии занимает 90 минут. Из дополнительных функций заявлены уведомления, управление музыкой в разных приложениях, таймер и будильник. В ближайшем обновлении появится поддержка навигации через Google Maps. Фитнес-браслет совместим со смартфонами на Android и iOS, но ответы на сообщения доступны только на Android. Модуля NFC не предусмотрено.

Цена Google Fitbit Edge составляет $179,99. Предзаказ уже открыт, а продажи начнутся 27 октября. Устройство доступно в четырех цветах корпуса. Дополнительные ремешки обойдутся в $39,99 за спортивный силиконовый вариант, $59,99 — за магнитный, $149,99 — за металлический браслет. Также предусмотрена специальная версия Stephen Curry Edition с оформлением в баскетбольном стиле стоимостью за $219,99. При покупке Google дарит три месяца подписки Health Premium.