Предприниматели смогут подписывать документы на портале Etender.gov.az с «SİMA İmza»

Теперь предприниматели смогут подписывать в онлайн-формате документы, необходимые для участия в государственных закупках.

В рамках цифровой трансформации, реализуемой в Азербайджане, «SİMA İmza» интегрирована в единый интернет-портал государственных закупок. Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики на портале https://etender.gov.az/ создана возможность подписания документов в электронном формате с помощью «SİMA İmza».

В настоящее время предприниматели могут использовать «SİMA İmza» на портале для подписания финансовой отчётности компаний, а также обращений, связанных с получением соответствующих справок от Государственной налоговой службы. Процесс осуществляется полностью в цифровом формате. Предприниматели могут получить электронную подпись через мобильное приложение без посещения центров обслуживания и участвовать в тендерных процедурах дистанционно.

Благодаря этому упрощается процесс подписания документов, снижается операционная нагрузка, а также обеспечивается более гибкое и оперативное выполнение процедур. В то же время возможность получения электронной подписи онлайн облегчает участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках, способствует расширению конкурентной среды и повышению прозрачности процессов.

Данное нововведение является частью проводимой в стране работы по цифровизации государственных услуг. В «Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике», утверждённой Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 января 2025 года, модернизация государственных услуг и их перевод на цифровые платформы определены в числе основных направлений.

«AzInTelecom» продолжит расширять сферы применения SİMA, создавая для пользователей удобный и доступный опыт использования цифровых услуг.

О «SİMA İmza»

«SİMA İmza» — цифровая подпись нового поколения, разработана ООО «AzInTelecom», входящим в AZCON Holding. «SİMA İmza» представляет собой решение для цифровой подписи, позволяющее пользователям безопасно и быстро пользоваться различными государственными и частными услугами. Получить цифровую подпись можно бесплатно через мобильное приложение без необходимости посещения центра обслуживания.