Lenovo Group Limited совместно со своими дочерними компаниями сегодня представила результаты за второй квартал 2026/27 финансового года, продемонстрировав уверенный рост, значительный скачок прибыльности и структурное укрепление фундаментальных показателей бизнеса Группы.

Общая выручка Группы за второй квартал достигла рекордных 30,2 млрд долларов, увеличившись на 48% в годовом выражении. Все бизнес-группы показали рекордную выручку за второй финансовый квартал, сохранив высокую прибыльность. Infrastructure Solutions Group (ISG) стала двигателем сверхвысокого роста, впервые превысив отметку в 1 млрд долларов операционной прибыли. Скорректированная чистая прибыль выросла на 166% в годовом выражении, до 1,4 млрд долларов, а скорректированная чистая маржа увеличилась на 2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка, связанная с ИИ, выросла на 79% в годовом выражении, впервые превысив отметку в 10 млрд долларов и составив 36% от общей выручки Группы за II квартал.

Результаты были обеспечены широким импульсом роста в рамках диверсифицированного портфеля Группы и сбалансированным ростом во всех регионах продаж. Фундаментальные показатели бизнеса продолжили укрепляться по мере того, как более быстрый рост сегментов с высокой добавленной стоимостью менял структуру прибыли Группы. Такая диверсификация помогает смягчать общие для отрасли ценовые давления и снижать зависимость от циклов спроса на устройства, обеспечивая более устойчивую и стабильную модель прибыльности.

Группа продолжает придерживаться дисциплинированного управления денежными средствами и капиталом, балансируя между сильным ростом выручки и повышением стоимости компонентов во всей отрасли, с одной стороны, и контролируемыми капитальными затратами и управлением кредитными рисками крупных проектов в области ИИ-инфраструктуры — с другой. В этом квартале операционный денежный поток составил 1,6 млрд долларов, а свободный денежный поток — 1,2 млрд долларов.

Рыночные перспективы

Lenovo сохраняет высокую уверенность в долгосрочных возможностях роста как в сегменте инфраструктуры, так и в сегменте устройств. По мере перехода ИИ от обучения к инференсу стремительно расширяющиеся сценарии использования в реальных условиях обеспечивают устойчивый спрос на вычислительные мощности в облачных, периферийных и корпоративных средах. Выручка Группы от поставщиков облачных услуг выросла почти на 170% в годовом выражении, а выручка от инфраструктуры для корпоративного сегмента и малого и среднего бизнеса увеличилась на 200%.

В то же время демократизация ИИ формирует новый спрос на интеллектуальные устройства с агентными возможностями, а также на новые форм-факторы, поскольку всё больше данных и ИИ-нагрузок генерируется на периферии. Благодаря полноценному портфелю Hybrid AI, охватывающему устройства, периферийную инфраструктуру, инфраструктуру, решения и сервисы, Lenovo занимает уникальное положение как игрок с полным стеком технологий, позволяющее использовать возможности и создавать ценность во всех сегментах рынка, а также укреплять лидерство.

Совет директоров Lenovo объявил промежуточные дивиденды в размере 9,0 гонконгских центов на акцию.

«Lenovo провела ещё один выдающийся квартал, в котором мы сохранили уверенный рост, совершили значительный скачок в прибыльности и структурно укрепили фундаментальные показатели нашего бизнеса. Всё это вместе демонстрирует успешность нашей трансформации из лидера рынка ПК в глобального лидера вычислительных технологий с полным стеком решений. Сейчас внедрение ИИ в реальных условиях стремительно развивается, что не только обеспечит устойчивый рост спроса на инфраструктуру, но и откроет огромный потенциал роста на рынке устройств, — заявил председатель совета директоров и генерального директора Юаньцин Ян (Yuanqing Yang). — Благодаря нашей стратегии Hybrid AI, полноценному портфелю решений на всех уровнях Client-Edge-Cloud, а также строгой финансовой дисциплине и операционной устойчивости, мы уверены, что сможем сохранить этот сильный импульс и достичь годовой выручки в 100 млрд долларов уже в текущем финансовом году».

«Наши результаты за этот квартал демонстрируют силу географически диверсифицированного бизнеса Lenovo и сбалансированного клиентского портфеля, а также отмечают дальнейший прогресс на пути к нашей долгосрочной цели по чистой марже, превышающей 5%. Это, в сочетании с дисциплинированным управлением оборотным капиталом и контролируемыми капитальными затратами, обеспечивает нам гибкость для инвестирования в органический рост при сохранении высокой ликвидности, устойчивого баланса и кредитного рейтинга инвестиционного уровня, говорит финансовый директор компании Уинстон Чэн (Winston Cheng). — Вместе наше операционное совершенство и финансовая дисциплина позволяют Lenovo использовать долгосрочный спрос на вычислительные мощности для ИИ и обеспечивать устойчивый прибыльный рост».

Основные финансовые показатели

Intelligent Devices Group (IDG)

Выручка IDG увеличилась на 15% в годовом выражении, достигнув рекордных 17,4 млрд долларов за второй финансовый квартал. Двузначный рост выручки в годовом выражении обеспечили ПК и интеллектуальные устройства.

Отраслевая ведущая операционная маржа IDG сохранилась на уровне 7,1%, несмотря на сложную рыночную ситуацию, что отражает операционное совершенство Группы, устойчивость цепочки поставок и непрерывные инновации.

Лидерство на мировом рынке ПК по доле продолжило укрепляться: она достигла 23,8%, а отрыв Lenovo от ближайшего конкурента № 2 увеличился до рекордных более чем 7 процентных пунктов.

Бизнес смартфонов продемонстрировал рекордную выручку за второй квартал, обеспечив двузначный рост в годовом выражении.

Infrastructure Solutions Group (ISG)

ISG провела самый успешный квартал в своей истории как по выручке, так и по прибыли: выручка достигла 11,3 млрд долларов, увеличившись на 178% в годовом выражении, а операционная прибыль впервые превысила 1 млрд долларов. Операционная маржа расширилась до рекордных 9,6%.

ISG укрепила глобальное лидерство на рынке традиционных серверов, впервые заняв первое место в мире по поставкам серверов x86 с долей рынка 16%[3], увеличившейся на 6 процентных пунктов в годовом выражении.

Выручка от корпоративного сегмента и малого и среднего бизнеса выросла на 200% в годовом выражении. Выручка от GPU-серверов увеличилась более чем на 300% в годовом выражении, чему способствовал портфель заказов, выросший на 48% за квартал, до 80 млрд долларов.

Infinidat, завершив первый полный квартал в составе Lenovo Group, продемонстрировала лучший квартал за всю свою историю. Портфель систем хранения данных высокого класса расширил возможности ISG в сегменте корпоративных систем хранения.

Solutions and Services Group (SSG)

SSG достигла рекордной квартальной выручки в 3,1 млрд долларов, увеличившись на 20% в годовом выражении и впервые превысив отметку в 3 млрд долларов. Операционная маржа расширилась на 3,7 процентного пункта, достигнув рекордных 26%.

SSG растёт почти в два раза быстрее рынка услуг в целом. Превышение темпов роста всё в большей степени обеспечивается сегментами с высокой добавленной стоимостью по мере ускорения развития корпоративных предложений на базе ИИ. Managed Services, Projects & Solutions достигли рекордных 63% выручки SSG, демонстрируя силу технологически ориентированной модели Группы с низкой трудоёмкостью.

Услуги ИИ продолжили демонстрировать трёхзначный рост выручки в годовом выражении, поскольку SSG масштабировала тиражируемые решения на базе ИИ и интеллектуальную собственность Lenovo в различных отраслях, в том числе в розничной торговле, производстве и спорте.

AI Library также масштабирует проверенные и валидированные сценарии использования в различных отраслях и функциональных направлениях, помогая клиентам переходить от экспериментов с ИИ к измеримым бизнес-результатам до 24 раз быстрее.

Основные корпоративные события

В числе достижений, объявлений и значимых обязательств за прошедший квартал: