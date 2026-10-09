Synology DiskStation neo+: профессиональные возможности NAS по более доступной цене

Компания Synology представила новую серию сетевых хранилищ DiskStation neo+, в которую вошли четыре модели: DS725neo+, DS925neo+, DS1525neo+ и DS1825neo+. Новая линейка сочетает аппаратную платформу серии Plus, современные сетевые интерфейсы и полноценную экосистему Synology DSM с более доступной стартовой конфигурацией.

В условиях роста стоимости компонентов и постоянно увеличивающихся объемов корпоративных данных вопрос оптимизации ИТ-бюджета становится особенно актуальным. При выборе сетевого хранилища организации стремятся найти баланс между производительностью, надежностью, масштабируемостью и стоимостью оборудования.

Именно эту задачу решает новая серия Synology DiskStation neo+, предлагающая профессиональную функциональность NAS без необходимости переплачивать за аппаратные возможности, которые не являются критически важными для конкретных сценариев эксплуатации.

Одна платформа — разные подходы к конфигурации

Ключевое отличие серии neo+ от классической линейки Plus заключается в оперативной памяти. Все новые модели оснащаются 4 ГБ DDR4 SO-DIMM без поддержки ECC (Error-Correcting Code), что позволяет снизить первоначальную стоимость устройства.

При этом обе серии используют одинаковую базовую аппаратную платформу, процессоры и программное обеспечение. Таким образом, neo+ не является упрощенной версией NAS с ограниченной функциональностью.

В серии Plus применяется память ECC, которая обеспечивает дополнительную защиту от определенных ошибок оперативной памяти. Это особенно актуально для систем с интенсивными нагрузками, работающих круглосуточно и обслуживающих критически важные бизнес-процессы.

Сравнение DiskStation neo+ и Plus

Современные интерфейсы и возможности расширения

Несмотря на более доступное позиционирование, серия DiskStation neo+ сохранила важнейшие аппаратные возможности профессиональных NAS.

Все модели оснащаются сетевыми интерфейсами 2,5GbE, обеспечивающими более высокую пропускную способность по сравнению с традиционными гигабитными подключениями. Это особенно полезно при передаче больших файлов, резервном копировании и одновременной работе нескольких пользователей.

Встроенные слоты M.2 позволяют использовать NVMe SSD для кэширования и ускорения операций ввода-вывода. Дополнительную гибкость обеспечивает поддержка модуля расширения DX525, позволяющего увеличивать емкость хранилища по мере роста потребностей.

Старшие модели DS1525neo+ и DS1825neo+ дополнительно оборудованы слотами PCIe для установки сетевых адаптеров 10GbE или 25GbE. Благодаря этому их можно интегрировать в более производительную сетевую инфраструктуру.

Сравнение моделей серии neo+

Дополнительным преимуществом является возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ с использованием совместимых ECC-модулей. При этом одновременное применение ECC и non-ECC памяти официально не поддерживается.

Как выбрать между neo+ и Plus?

Выбор между двумя сериями определяется прежде всего характером рабочих нагрузок и требованиями к дополнительной защите оперативной памяти.

DiskStation neo+ станет рациональным вариантом для домашних пользователей, небольших офисов, создателей цифрового контента и организаций, которым требуется надежная платформа для файлового хранения, резервного копирования и частного облака при ограниченном бюджете.

DiskStation Plus предпочтительнее для интенсивных многопользовательских сред, виртуализации, одновременного запуска нескольких сервисов и эксплуатации NAS в операционно значимых бизнес-процессах, где дополнительная защита ECC особенно востребована.

Важно отметить, что наличие ECC не заменяет резервное копирование: обеим сериям необходима правильно организованная стратегия защиты данных.

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