Компания Google подвела итоги ежегодной премии Best of Play и назвала лучшие приложения и игры 2026 года для Android. Победителей определили в нескольких категориях.

Лучшим приложением года стало Notability: AI & PDF Notes — цифровой блокнот для заметок, работы с PDF-документами и учебы от разработчика Ginger Labs, объединяющий рукописный ввод, текст, аудиозаписи и инструменты искусственного интеллекта в едином рабочем пространстве. Лучшее приложение для нескольких устройств: Strava: Run, Bike, Walk. Сервис позволяет отслеживать тренировки с помощью часов на Wear OS, а затем быстро проверять недельный прогресс через виджет на экране блокировки смартфона.

Победители в номинациях для приложений:

Лучшее для развлечений: Qobuz: Music & Editorial;

Самое инновационное приложение: Wispr Flow: AI Voice-to-Text;

Лучшее для творчества: ibis Paint X;

Лучшее для развития навыков: Spark: Daily Learning Puzzles;

Лучший помощник для продуктивности: Notability: AI & PDF Notes;

Лучшее для спортивных болельщиков: Sofascore: Live Sports Scores;

Лучшая находка года: Riley: Emotion & Mood Tracker;

Лучшее для всей семьи: Superfonik: Kids Learn to Read;

Лучшее для умных часов: Pocket Casts — Podcast App;

Лучшее для больших экранов: BandLab: Music Maker & Studio;

Лучшее для автомобилей: Audible: Audiobooks & Podcasts;

Лучшее для XR-гарнитур: MLB.

Лучшей игрой 2026 года стала Arknights: Endfield — условно-бесплатная трехмерная экшен-RPG с элементами стратегии в реальном времени и менеджмента, разработанная студией Hypergryph. Игра является спин-оффом оригинальной Arknights. Отмечаются увлекательный сюжет, красочные локации, проработанные персонажи и динамичные сражения в реальном времени. Особого внимания удостоились глубокие механики строительства фабрик и управления производством. Лучшая игра для нескольких устройств: Moonlight Peaks. Это уютный симулятор жизни, в котором можно выращивать волшебные растения, общаться с местными жителями и заводить романтические отношения с оборотнями. Играть можно как на мобильных устройствах, так и на ПК через Google Play Games.

Победителями в игровых номинациях стали следующие тайтлы: