Apple проведет презентацию новых продуктов 13 октября

Компания Apple официально объявила о проведении мероприятия, которое состоится 13 октября в Нью-Йорке в 9:00 по восточному времени (17:00 по бакинскому времени). Мероприятие пройдет под слоганом «Welcome home».

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

Список новинок не раскрывается, но слоган намекает на то, что главной темой презентации станут устройства для умного дома. Ожидается, что покажут HomePad — новое устройство компании со встроенным дисплеем, которое должно стать центральным элементом управления умным домом, а также колонку HomePod mini второго поколения и обновленную приставку Apple TV. Все устройства получат интеграцию с интеллектуальным помощником Siri AI.

Кроме того, Apple совместно с компанией LG работает над расширением ассортимента устройств для умного дома, в их числе, видеодомофон, термостат и камера видеонаблюдения для помещений. Возможно их также покажут на презентации

Apple пока не уточнила формат анонса. Неизвестно, состоится ли полноценная онлайн-презентация или компания ограничится видеороликами и пресс-релизами.