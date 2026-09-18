TWS-наушники Nubia LiveClip 2 получили 30 часов автономности и кейс с RGB-подсветкой

Компания Nubia выпустила наушники-клипсы LiveClip второго поколения. Новая модель получила улучшенную автономность и зарядный кейс, выполненный в оригинальном дизайне. Nubia LiveClip 2 сохранили открытую конструкцию с C-образной дужкой из сплава с эффектом памяти и силиконовым покрытием. Дужка удерживает устройство на ушной раковине без необходимости вставлять его в слуховой канал. Заявлена защита от бытовой влаги. Каждый наушник весит 5 гр.

Внутри установлены 11-мм драйверы с композитной диафрагмой, а для подключения к источнику звука используется чип Bluetooth 6.0 с дальностью до 10 м. Для вызова голосового помощника предусмотрено двухсекундное удержание сенсорной зоны на любом из наушников.

Зарядный кейс получил затемненную прозрачную крышку и три режима RGB-подсветки. На одном заряде наушники с аккумуляторами по 35 мАч способны проработать до 6,5 часа, а с учетом кейса (300 мАч) — до 30 ч. Для зарядки используется порт USB Type-C.

Nubia LiveClip 2 в черном цвете уже продаются в Китае по цене около $43, данных о международном запуске наушников пока нет.