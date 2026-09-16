Sony представила беспроводные игровые наушники PlayStation Pulse и Pulse Edge

Компания Sony представила две новые модели беспроводных игровых наушников серии PlayStation Pulse. Внешне, обе новые модели под названием Pulse и Pulse Edge, практически идентичны, различия- внутри наушников. Дизайн новинок переработали с упором на комфорт при длительном ношении и долговечность. Обе модели складные.

Как и Pulse Elite, новые гарнитуры оснащены планарными магнитными драйверами. Микрофон в обеих моделях включает подавление шума на основе ИИ. В обычных Pulse микрофон встроенный. Модель Edge выделяется большим количеством планарных магнитов для более насыщенного звука, активным шумоподавлением, аудиоджеком и футляром для переноски.

С помощью адаптера PlayStation Link пользователи смогут добиться lossless-аудио без потери качества. Его можно использовать с PS5, PS Portal, а также с ПК и Mac. Также устройства можно подключить через штатный Bluetooth.

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PlayStation Pulse поступит на рынок в конце 2026 года, а Pulse Edge — в начале 2027 года. Наушники выйдут в двух расцветках — белой и черной. Цены пока не объявлены, для ориентировки — Pulse Elite стоит $149.