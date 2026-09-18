Представлен Digit 5 — первый промышленный робот для безопасной работы рядом с человеком

Американская компания Agility Robotics представила гуманоидного робота пятого поколения — Digit 5. Главной особенностью новинки стал принципиально новый уровень безопасности, позволяющий машине работать в одном пространстве с людьми без использования защитных ограждений и клеток. В компании считают, что безопасность остается ключевым фактором, сдерживающим промышленное применение человекоподобных роботов.

Для обнаружения людей поблизости Digit 5 использует целый комплекс бортовых датчиков и алгоритмы искусственного интеллекта. При критическом сближении с человеком робот мгновенно реагирует: замирает на месте, чтобы дать пройти, отступает назад во избежание столкновения или даже приседает, если человек оказывается в непосредственной близости. Это открывает широкие возможности для его применения на складах и автозаводах, устраняя необходимость организовывать изолированные рабочие зоны и устанавливать физические ограждения.

Рост гуманоида составляет 180 см, а вес — 128,8 кг. Робот способен дотягиваться до объектов на высоте до 220 см. На заводах и логистических складах Digit 5 может перемещать и укладывать коробки весом до 22,7 кг. Время работы от одного заряда составляет до 90 минут. При этом скорость ультрабыстрой зарядки до 100% занимает всего 9 минут, что позволяет роботу работать более 20 часов в сутки. В состав робота входят 30 электромоторов, а системы управления на уровне приводов работают с частотой примерно 1000 операций в секунду. Стандартные захваты можно менять на другие рабочие органы. В качестве аппаратной платформы выступает Nvidia Thor IGX, функции безопасности реализуются на основе программного стека Nvidia Halos for Robotics.

Производитель предлагает две модели интеграции робота на производство. Клиенты могут приобрести Digit 5 в собственность по цене около 200 000 долларов либо взять его в долгосрочную аренду, которая обойдется примерно в 8 500 долларов в месяц.

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Роботы Agility стали первыми из вышедших в режим постоянной коммерческой эксплуатации: в 2024 году они начали работать на складе GXO в Атланте. К настоящему моменту они наработали более 65 000 часов на складах и заводах по всей Северной Америке. Испытания или внедрение роботов Digit уже провели такие гиганты, как GXO, Schaeffler, Amazon и Toyota Motor Manufacturing Canada.

В последние годы конкуренция за внедрение гуманоидных роботов усилилась. Американские и китайские компании стремятся нарастить производство и использовать роботов на все большем числе рабочих месте. Однако проблема безопасности стала препятствием для всех, заявил соучредитель Agility и исследователь робототехники Университета штата Орегон Джонатан Хёрст.