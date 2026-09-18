Тесты показали, что iPhone 18 Pro Max не уступает игровым Android-флагманам по эффективности охлаждения

iPhone 18 Pro Max оснащен испарительной камерой второго поколения. Оказалось, что эта улучшенная система охлаждения весьма эффективна. Смартфон способен конкурировать с более мощными системами охлаждения игровых Android-флагманов.

Помимо усовершенствованной испарительной камеры, важную роль при этом сыграл новый процессор A20 Pro. iPhone 18 Pro Max не только не отстает от конкурентов, но и демонстрирует более низкие температуры при сопоставимом энергопотреблении.

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Автор YouTube-канала Geekerwan установил термодатчики на iPhone 18 Pro Max, OnePlus 15, iQOO 15 Ultra и iPhone 17 Pro Max предыдущего поколения, чтобы сравнить их напрямую. В ходе теста чип iPhone 18 Pro Max потреблял до 5,9 Вт, что немного выше, чем 5,4 Вт у iPhone 17 Pro Max, но при этом новая модель была холоднее: 44,3 градуса против 45,2 градуса.

OnePlus 15 потреблял до 6,1 Вт, а его температура достигала 47,2 градуса. iQOO 15 Ultra с отключенным кулером достиг тех же 5,9 Вт, что и iPhone 18 Pro Max, но при температуре 47,2 градуса. Только с включенным на максимум вентилятором этот Android-смартфон смог поднять предел до 7,3 Вт и охладиться до 46,2 градуса.

Таким образом, показатели нового флагмана Apple лучше, чем у флагманских Android-устройств на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.