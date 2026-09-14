Techpro InnoWave 2026: здесь технологии встречаются с людьми

Три дня, 300 участников, более 100 партнерских компаний, ведущие мировые технологические бренды — и атмосфера, которую невозможно создать в обычном конференц-зале. Techpro InnoWave 2026 вновь собрал IT-сообщество региона в Shabran Wellbeing Resort, превратив технологическое мероприятие в большую встречу единомышленников, которые сегодня формируют будущее отрасли.

Есть мероприятия, после которых остается презентация, визитка или фотография в социальных сетях. А есть те, после которых остаются новые партнерства, идеи и желание встретиться снова. Именно к таким уже несколько лет относится Techpro InnoWave, организатором которого выступает компания Techpro DC.

С 4 по 6 сентября Shabran Wellbeing Resort вновь стал местом встречи представителей IT-индустрии. В 2026 году Techpro InnoWave объединил около 300 участников, более 100 партнерских компаний и ведущих мировых производителей технологий. На три дня деловая жизнь регионального IT-рынка переместилась из офисов и переговорных в живописный уголок Азербайджана, где презентации и демонстрации технологий соседствовали с живым общением, спортом, музыкой и вечерними встречами. И, пожалуй, именно в этом заключается главный секрет InnoWave.

Не конференция, а собственная экосистема

Обычная технологическая конференция заканчивается вместе с последним докладом. InnoWave — нет!

Здесь деловая программа является лишь частью большого трехдневного опыта. Участники приезжают не просто послушать о новых продуктах. Они получают возможность встретиться с представителями вендоров в гораздо более неформальной обстановке, обсудить реальные задачи, познакомиться с потенциальными партнерами и просто поговорить — без ограничений, которые обычно задают строгий тайминг конференции.

Именно поэтому концепция Techpro InnoWave с каждым годом выглядит все более органично. Techpro DC создает пространство, в котором технологии становятся поводом для общения, а общение — основой для новых возможностей.

В этом году масштаб события превзошел все ожидания. Более 100 партнерских компаний и целая группа глобальных технологических брендов сформировали своеобразный срез современного IT-рынка — от пользовательских устройств и решений для совместной работы до серверной инфраструктуры, систем хранения, облачных технологий, сетей и кибербезопасности.

Vendor Houses вместо привычного выставочного стенда

Одной из главных особенностей InnoWave 2026 с первого года проведения являются Vendor Houses — специальные площадки, где представители компаний могли не просто рассказать о своих продуктах, а непосредственно общаться с участниками и демонстрировать возможности своих решений. И в этом году вендорская карта мероприятия получилась по-настоящему масштабной.

HP, addlink и OneScreen представили технологии для современного рабочего пространства, хранения данных и совместной работы. Lenovo, Dell Technologies и HPE сосредоточились на инфраструктуре нового поколения — от клиентских устройств и вычислительных систем до серверов, хранения, hybrid cloud и решений для эпохи искусственного интеллекта.

Особое место заняла кибербезопасность. SecHard, Trellix, Netskope, Cymulate, Cloudflare, CrowdStrike и Fortinet представили различные подходы к защите современной цифровой инфраструктуры — от обнаружения угроз и security operations до SASE, SSE, Zero Trust, защиты конечных устройств и комплексной интеграции сетевой безопасности.

Keysight и Opinnate дополнили картину решениями для тестирования, мониторинга и автоматизации сетевых сред, а Vertiv показала критически важную сторону цифровой трансформации — инфраструктуру, которая должна обеспечивать работу все более мощных и энергоемких IT-систем.

Одним из важных событий прошедшего Techpro InnoWave стало подписание контракта между компаниями Techpro DC и Proofpoint, объявивших о начале стратегического партнерства, открывающего заказчикам и партнерам дистрибьютора в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане доступ к комплексной платформе защиты от современных киберугроз. Кроме того, Vendor Houses стали местом, где представители Proofpoint впервые в Азербайджане представили решения компании гостям мероприятия.

В результате Vendor Houses превратились не просто в набор отдельных презентационных площадок, а в своеобразную карту технологического будущего. Здесь можно было буквально пройти от пользовательского устройства до дата-центра, от сети до облака, от защиты конечной точки до комплексной кибербезопасности.

И все это — в течение нескольких часов и в непосредственном контакте с людьми, которые стоят за этими технологиями.

Когда деловые контакты выходят за рамки деловой программы

Но, пожалуй, было бы неправильно пытаться измерять InnoWave количеством презентаций или названиями представленных брендов. Главное здесь происходит между ними. За обеденным столом. Во время прогулки. На спортивной площадке. Вечером у костра.

В условиях, когда IT-рынок становится все более сложным, а технологические решения — все более комплексными, личное доверие между партнерами приобретает особое значение. Можно провести десятки онлайн-встреч, отправить сотни писем и провести бесчисленное количество видеоконференций. Но несколько часов живого общения иногда дают гораздо больше. Именно поэтому InnoWave воспринимается не как очередное мероприятие в календаре Techpro DC, а как ежегодная встреча большой профессиональной семьи.

Здесь даже соревнования становятся частью бизнеса

Отдельная история — Techpro DC Olympic Games!

Спортивная составляющая давно стала одной из визитных карточек InnoWave, но и здесь организаторам удалось сохранить главное — ощущение настоящей командной игры. В первый день участники соревновались в дартсе, Pit Stop и нардах. Во второй день программу продолжили футбол и настольный теннис. А вечером состоялась церемония награждения победителей.

На несколько часов люди, привыкшие обсуждать серверы, системы хранения, киберугрозы, облачные платформы и AI, превращались в азартных игроков, болельщиков и членов одной команды.

Технологии заканчиваются. Впечатления — нет

Вечером после деловой программы гости собирались за ужином, общались, слушали музыку и продолжали знакомиться друг с другом. В программе были выступления участников, DJ, традиционный костер и демонстрация техники дрифта, собраться посмотреть на которую пришли даже сотрудники отеля. Именно эти моменты зачастую становятся теми самыми воспоминаниями, которые сохраняются дольше всего.

Потому что InnoWave — это не только о том, что было показано в рамках презентаций. Он о людях, которые обсуждают увиденное, спорят, шутят, договариваются о встречах и уже здесь, в Шабране, начинают планировать совместные проекты.

InnoWave уже стал традицией

Если несколько лет назад Techpro InnoWave только формировал свой собственный формат, то сегодня вопрос о том, состоялся ли этот формат, уже не стоит.

Более того, InnoWave постепенно превращается в одну из тех редких региональных IT-площадок, где одновременно сходятся несколько составляющих: глобальные технологические бренды, дистрибьютор, партнеры, интеграторы и специалисты, работающие непосредственно с технологиями и бизнес-задачами.

Еще в 2025 году InnoWave называли знаковым событием для IT-рынка региона. В 2026 году эта формулировка уже звучит не как прогноз, а как констатация факта.

Techpro DC удалось создать собственную традицию, которая выходит далеко за рамки презентаций и продуктовых демонстраций. Традицию, в которой технологии являются отправной точкой, а настоящая ценность создается благодаря людям и отношениям между ними.

И, возможно, именно поэтому после трех дней в Shabran Wellbeing Resort возникает совершенно естественное ощущение: InnoWave закончился — но серьезная подготовка к следующему мероприятию уже началась.

Потому что все самое важное, что происходит на таких мероприятиях, продолжается и после того, как последний участник выезжает их гостиничного комплекса. Продолжаются переговоры. Запускаются проекты. Формируются партнерства. Появляются новые идеи. А значит, InnoWave действительно работает — не те только три дня в году, но и все оставшиеся 362.