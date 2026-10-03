Итоги второго дня AI & Digital Bridge 2026

2 октября на AI & Digital Bridge 2026 зафиксировано более 25 тысяч посещений. Деловая программа объединила более 300 спикеров, в том числе более 90 иностранных экспертов, и около 60 панельных сессий. На выставке были представлены более 90 стартапов в Startup Alley, 49 IT-компаний, 50 индивидуальных стендов и павильонов, подписано более 40 меморандум в сфере технологий, инвестиций, образования и международного сотрудничества.

Второй день форума охватил основные направления современной AI-повестки – от экономики искусственного интеллекта и глобальной конкуренции за технологии и капитал до цифровой трансформации государства, развития инфраструктуры, человеческого капитала и технологического предпринимательства.

Эта логика соответствует позиционированию AI & Digital Bridge 2026 –- Kazakhstan is the Eurasian AI Hub. Форум объединяет международную экспертизу, технологический бизнес, инвесторов, государственные институты и стартапы вокруг развития цифровой экономики и технологической экосистемы Казахстана.

AI & Digital Bridge 2026 проходит с 1 по 3 октября в МВЦ EXPO в Астане. 2 октября программа одновременно развернулась на семи площадках — Eurasian Hall, Steppe Hall, Shanyraq Hall, Vision Hall, Connect Hall, VC Hall и Pitching Zone.

Выставочная программа была разделена на четыре тематические зоны — Robotics, Art, GameDev и Vibe Coding, а Startup Alley стал отдельной площадкой для презентации продуктов и разработок стартапов.

Одной из центральных дискуссий второго дня стала The New Economy: Powered by AI, посвящённая тому, как искусственный интеллект меняет глобальную экономику и создаёт новые модели роста. В дискуссии приняли участие заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель и генеральный директор 01.AI, председатель Sinovation Ventures Кай-Фу Ли, сооснователь Sherpa Capital Шервин Пишевар и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. Модератором выступила журналист Financial Times Элеанор Олкотт.

Продолжением глобальной повестки стала сессия The New AI World Order, где обсуждалось, как формируется новая мировая архитектура искусственного интеллекта — от технологий и вычислений до капитала и международных центров влияния. В дискуссии участвовали основатель и CEO Cambrian Futures Олаф Дж. Грот, профессор Университета Цинхуа Яцинь Чжан и исполнительный вице-президент Mastercard Иэн Слейтер. Модератором также выступила Элеанор Олкотт.

Отдельный инвестиционный блок был представлен сессией Capital for the AI Era. Со-генеральный директор Kraken Дэвид Рипли, исполнительный директор Revolut Павел Нестеров, Асель Тулеубаева и Газиз Сейлханов обсуждали, какие AI-бизнесы способны создавать долгосрочную стоимость. Один из ключевых тезисов дискуссии – инвесторам всё важнее не сам факт использования AI, а работающий продукт, собственные данные, реальные клиенты и способность масштабировать решение. Модератором выступила Елизавета Осетинская.

Тема человеческого капитала продолжилась на сессии Who Will Power the AI Economy. Вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, генеральный секретарь Digital Cooperation Organization Дима Аль-Яхья, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Татев Асланян и основатель Oxford Insights Ричард Стирлинг обсуждали, какие навыки будут востребованы в AI-экономике и как должны взаимодействовать образование, государство и технологический бизнес. Модератором выступил Пол Ким.

Практической цифровой трансформации государства была посвящена сессия «Digital Qazaqstan 2029: от стратегии к трансформации экономики и государства». В обсуждении приняли участие вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев, вице-министр финансов Асет Турысов, вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, управляющий директор и партнёр BCG Михаил Волков и заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев. Модератором выступила Арай Уразова, первый заместитель генерального директора Центра поддержки цифрового правительства. В центре дискуссии был переход от стратегии к измеримым результатам цифровизации.

Ещё одним крупным блоком стала телекоммуникационная инфраструктура в эпоху искусственного интеллекта. В дискуссии приняли участие председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков, CEO Kcell Аскар Жамбакин, CEO Tele2/Altel Александр Бабичев, CEO Beeline Казахстан Джаббор Каюмов и генеральный директор Freedom Telecom Holding Кайрат Ахметов. Участники обсуждали, как рост AI-нагрузок меняет требования к сетям связи, вычислительной инфраструктуре и телеком-рынку.

В программе второго дня также прошли сессии по eGov 3.0, безопасному обмену медицинскими данными, правовому регулированию цифрового развития, AI-native городам, кибербезопасности и безопасному внедрению AI на базе GPU-инфраструктуры.

Отдельные треки были посвящены венчурным инвестициям, стартапам, международному масштабированию и новым технологическим продуктам.

Практическим результатом форума стал 41 подписанный меморандум в сфере искусственного интеллекта, инвестиций, образования, трансфера технологий, цифрового здравоохранения, кибербезопасности и развития технологической инфраструктуры.

Среди подписанных документов — соглашение АО «Казахтелеком» и Network School о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, меморандум Astana Hub и United Ventures, инвестиционное сотрудничество BGlobal Ventures и PanDev, а также договорённости по трансферу технологий XAG в Казахстан, цифровизации здравоохранения, проведению KazHackStan и экологическому мониторингу.

3 октября программу AI & Digital Bridge 2026 продолжат деловые и технологические сессии, презентации стартапов, программа креативных индустрий и финал Astana Hub Battle. В этот же день состоятся церемония награждения победителей AI & Digital Bridge Awards 2026 и завершающая программа Astana AI Film Festival.

О форуме AI & Digital Bridge 2026

AI & Digital Bridge 2026 проходит с 1 по 3 октября в Астане, в МВЦ EXPO.

Организаторы – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и акимат города Астаны.

Хедлайнеры форума — Баладжи Шринивасан, основатель Network School, Алекс Машрабов — сооснователь и генеральный директор Higgsfield AI, и Джейми Битон, сооснователь и генеральный директор Crimson Education.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств.

Золотые партнёры: Банк Freedom, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком». Серебряный партнёр: Halyk Bank. Бизнес-партнёр: Beeline Казахстан. Бронзовый партнёр: Yandex Qazaqstan. Технологический партнёр: АО «Транстелеком». Official Airline Partner: Air Astana.