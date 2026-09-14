Kazakhstan is the Eurasian AI Hub: Казахстан формирует новую AI-экосистему

1–3 октября Астана станет точкой притяжения глобальной технологической индустрии. AI & Digital Bridge 2026 объединит лидеров международных технологических компаний, инвесторов, предпринимателей, разработчиков, стартапы и представителей государства. Главная тема форума — Kazakhstan is the Eurasian AI Hub.

Среди подтвержденных участников — вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель Network School Баладжи Шринивасан, основатель Sinovation Ventures и 01.AI Кай-Фу Ли, основатель и CEO E-Space Грег Уайлер, председатель и CEO General Atlantic Уильям Билл Форд, сооснователь и CTO Higgsfield AI Ерзат Дулат и другие представители глобальной технологической индустрии.

Но Kazakhstan is the Eurasian AI Hub — это не только тема форума. Она отражает более масштабный процесс: Казахстан формирует среду, в которой инфраструктура, AI-разработки, таланты, технологическое предпринимательство, инвестиции и международные партнерства становятся частью единой экосистемы.

Искусственный интеллект сегодня превращается в новую экономическую инфраструктуру. Конкуренция идет уже не только вокруг отдельных моделей и продуктов. Значение имеют вычислительные мощности, данные, специалисты, капитал и способность превращать технологии в решения, которые работают в реальной экономике.

В основе AI-экономики лежит целая технологическая цепочка: энергетическая и телекоммуникационная инфраструктура → вычислительные мощности и чипы → облачные технологии → данные и языковые модели → прикладные решения.

Казахстан последовательно развивает все уровни этой цепочки — от базовой инфраструктуры и вычислительных ресурсов до данных, моделей и практического применения искусственного интеллекта.

Следующий шаг — это применение в реальном секторе. Искусственный интеллект уже открывает новые возможности для промышленности, энергетики, финансов, транспорта и логистики, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, государственного управления и креативных индустрий.

Поэтому главный вопрос сегодня — не только какие AI-технологии существуют, но и какой экономический эффект они способны создавать: повышать производительность, менять процессы, создавать новые продукты и открывать новые рынки.

Развитие AI-экосистемы не ограничивается одной площадкой. Вокруг AI & Digital Bridge 2026 формируется более широкая технологическая повестка, частью которой стал AI MONTH — программа событий и инициатив по всему Казахстану в течение месяца.

Она объединяет разработчиков, технологические компании, стартапы, бизнес, студентов и профессиональные сообщества — от тех, кто только получает новые AI-компетенции, до команд, создающих собственные технологические продукты.

Именно такой охват важен для Kazakhstan is the Eurasian AI Hub: AI развивается не только через инфраструктуру и крупные международные проекты, но и через людей и сообщества, которые создают и внедряют технологии по всей стране.

Для развития AI нужны не только вычислительные мощности, но и люди, способные превращать технологии в продукты.

Казахстан развивает AI-компетенции, подготовку специалистов, взаимодействие образования и технологической индустрии, международный обмен знаниями и экспертизой.

Следующий шаг — технологическое предпринимательство. Задача заключается в создании среды, где команда может пройти путь от разработки продукта до привлечения инвестиций, масштабирования и выхода на международный рынок.

Одну из ключевых ролей здесь играет Astana Hub, объединяющий стартапы, инвесторов, акселераторы, крупные компании и международных партнеров.Таким образом формируется связка таланты → технологии → продукты → капитал → глобальные рынки.

Еще одной составляющей Kazakhstan is the Eurasian AI Hub становится международное технологическое сотрудничество. Казахстан развивает взаимодействие с глобальными технологическими компаниями, инвесторами, университетами, исследовательскими организациями и предпринимателями — от совместных технологических инициатив и R&D до обмена экспертизой и коммерциализации новых разработок.

В этой модели Eurasian AI Hub — это площадка, которая соединяет технологии, таланты, капитал и рынки.

Trusted Kazakhstan: технологии начинаются с доверия

Для международного технологического сотрудничества важны не только инфраструктура и капитал. Не менее важный фактор — доверие.

Trusted Kazakhstan дополняет концепцию Kazakhstan is the Eurasian AI Hub и отражает стремление страны формировать надежную, открытую и предсказуемую среду для международных компаний, инвесторов, предпринимателей и талантов.

В эпоху AI доверие напрямую связано с безопасностью данных, прозрачностью, ответственным применением технологий и современной регуляторной средой. Поэтому развитие искусственного интеллекта — это одновременно вопрос технологий, экономики и качества среды, в которой они развиваются.

Все эти направления соединятся на AI & Digital Bridge 2026.

Форум объединит международную технологическую индустрию, государство, инвесторов, предпринимателей, стартапы, исследователей и разработчиков. В центре программы — AI и данные, инвестиции, человеческий капитал, международное сотрудничество, технологическое предпринимательство и практическое внедрение новых технологий.

1 октября пройдет специальная программа с участием государственных и международных делегаций и лидеров технологической индустрии в закрытом формате. 2–3 октября форум будет открыт для владельцев билетов.

AI & Digital Bridge 2026 станет площадкой, где Казахстан представит эту экосистему глобальному технологическому сообществу — и продолжит диалог о новых технологиях, инвестициях и международных партнерствах.

Организаторами форума выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств. Золотые партнёры — Банк Freedom, Kaspi.kz и АО «Самрук-Қазына». Серебряный партнёр — Halyk Bank. Transformation Partner — Beeline Казахстан. Digital Partner — BI Group. Official Airline Partner — Air Astana.

AI & Digital Bridge 2026

1–3 октября 2026 года

Астана, МВЦ EXPO