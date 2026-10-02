Международный форум GSMA M360 Eurasia пройдет в Астане в 2027 году

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и глобальная ассоциация GSMA в рамка форума AI & Digital Bridge 2026 подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому осенью 2027 года в Астане состоится международный форум M360 Eurasia.

Предстоящее масштабное событие будет посвящено развитию технологий искусственного интеллекта, расширению цифровой инклюзивности, вопросам нормативно-правового регулирования и продвижению современной инфраструктуры связи. Мероприятие объединит на одной площадке международных экспертов, регуляторов, технологических новаторов и ведущих игроков рынков Центральной Азии и мира. Принимающим спонсором форума выступит Beeline Казахстан (группа VEON).

Выбор Казахстана в качестве места проведения форума M360 Eurasia обусловлен высоким темпом цифровых transformation-процессов и поступательным развитием ИИ-экосистемы страны. В стране приняты специализированное законодательство и национальный план действий, успешно функционирует программа AI-Sana по подготовке кадров и поддержке стартапов, а также запущена платформа Alem.ai, объединяющая образование, исследовательскую деятельность и внедрение ИИ-решений в госсекторе.

Успех цифровых инициатив подкрепляется масштабной модернизацией телеком-инфраструктуры: активным развертыванием сетей 5G, тестированием первого в регионе прототипа прямой связи с устройствами (direct-to-device), развитием спутниковой связи, подготовкой к строительству крупного кластера дата-центров мощностью до 1 ГВт и реализацией проекта транскаспийского волоконно-оптического маршрута.

Заместитель Премьер-министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев подчеркнул значимость предстоящего форума:

«Проведение международного форума GSMA M360 Eurasia в Астане в 2027 году – важное событие, которое в очередной раз подтверждает статус Казахстана как ключевого цифрового и телекоммуникационного хаба в регионе. GSMA является крупнейшей глобальной организацией, объединяющей ведущих мобильных операторов и формирующей стандарты всей отрасли. Для нашей страны проведение M360 Eurasia станет авторитетной площадкой для укрепления международной кооперации, привлечения инвестиций, а также продвижения инфраструктурных, телеком- и ИИ-инициатив в Центральной Азии и за ее пределами».

Глава GSMA по региону Европы и Центральной Азии Ласло Тот отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с цифровой экосистемой Казахстана:

«Решение провести M360 Eurasia в Казахстане отражает прочное и многолетнее сотрудничество между GSMA и цифровой экосистемой страны.

От политики в области радиочастотного спектра и развертывания 5G до цифровой инфраструктуры, инноваций в сфере ИИ и разработки ИИ-решений на местных языках — мы видим растущую динамику в регионе по целому ряду стратегических приоритетов.

Астана — естественная площадка для новой главы M360 Eurasia, которая объединит лидеров отрасли, регуляторов и новаторов со всего региона и за его пределами, чтобы вместе определять будущее цифровой экономики».

Джаббор Каюмов, генеральный директор холдинга BeelineКазахстан:

«В Казахстане сформировалось сильное сообщество телеком- и цифровых компаний, а такие инновации, как недавний запуск Starlink Mobile, демонстрируют способность страны внедрять самые передовые решения.Уверен, что M360 Eurasia 2027 станет возможностью поделиться накопленной экспертизой с международной аудиторией и будет способствовать ее дальнейшей интеграции в глобальную технологическую экосистему».