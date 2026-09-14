QNAP представляет NAS TS-h966TX с Thunderbolt 4 и 10GbE: компактное хранилище для высокоскоростных рабочих процессов с медиа

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик решений в области хранения данных, сетевых технологий и вычислительной инфраструктуры, представила TS-h966TX — компактный и надежный гибридный NAS на девять отсеков с поддержкой Thunderbolt 4 и 10GbE, предназначенный для ускорения современных рабочих процессов создания контента. Благодаря уникальной гибридной конфигурации накопителей 5+4 девятиотсечный TS-h966TX сочетает SATA HDD большой емкости с высокопроизводительным ускорением на базе U.2 NVMe SSD, помогая создателям контента и небольшим студиям одновременно снижать затраты и сокращать сроки выполнения проектов.

По сравнению с предыдущими моделями QNAP с Thunderbolt 4 с шестью отсеками, ориентированными на использование HDD, физические размеры TS-h966TX уменьшены на 36%, что позволяет эффективнее организовать рабочее пространство без ущерба для производительности. Четыре выделенных отсека для U.2 NVMe SSD (с возможностью установки M.2 NVMe SSD через адаптер QDA-UMP4A) позволяют создавать сверхскоростные пулы хранения или включать SSD-кэш для повышения показателей IOPS в требовательных средах видеомонтажа, VFX и многопользовательского производства.

Оснащенный шестиядерным процессором Intel Core i3 с тактовой частотой до 4,4 ГГц и памятью DDR5, а также работающий под управлением операционной системы QuTS hero на базе ZFS, TS-h966TX обеспечивает целостность данных корпоративного уровня, поддержку технологии WORM (Write-Once, Read Many — однократная запись, многократное чтение) и оптимизированную для SSD производительность. Это делает устройство подходящим для профессионалов, которым необходимы одновременно высокая скорость и надежность.

«От загрузки медиаданных до совместной работы на этапе постпродакшна создатели контента часто сталкиваются с узкими местами при доступе к данным и управлении файлами, которые могут нарушать рабочие процессы производства, — отметил Эдди Чуанг (Eddie Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Благодаря двум портам Thunderbolt 4, встроенным интерфейсам 10GbE и 2.5GbE, а также надежной защите данных на базе ZFS, TS-h966TX обеспечивает безопасную и высокопроизводительную основу для видеопроизводства в средах с несколькими рабочими станциями и командами».

Основные особенности TS-h966TX

Безопасное решение для хранения и резервного копирования: поддерживает резервное копирование файлов с ПК Mac и Windows (требуется Thunderbolt 4/5 или USB 4), а также интеграцию с облачным хранилищем myQNAPcloud One, обеспечивая удаленную защиту данных и удобный доступ к ним. Решение подходит для резервного копирования данных как частными пользователями, так и организациями.

Гибридная конфигурация хранения 5+4 для баланса емкости и производительности: пять отсеков для 3,5-дюймовых SATA-накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с обеспечивают большой объем хранения, а четыре отсека для 2,5-дюймовых U.2 NVMe SSD позволяют ускорять рабочие нагрузки за счет SSD-кэша или высокоскоростных пулов хранения на базе SSD.

Два порта Thunderbolt 4 для монтажа непосредственно с рабочей станции: обеспечивают быстрое прямое подключение к рабочим станциям Mac и Windows для плавного монтажа видео 4K, высокоскоростной загрузки медиаданных и эффективной передачи проектов. Это особенно актуально для компактных студий.

Встроенные 10GbE и 2.5GbE для совместной работы команд: устройство оснащено одним мультигигабитным портом 10GBASE-T и одним портом 2.5GbE, обеспечивающими высокоскоростную передачу данных, совместный монтаж, резервное копирование и развертывание виртуализированных сред.

QuTS hero с защитой данных ZFS и оптимизацией SSD: обеспечивает целостность данных корпоративного уровня и неизменяемость данных, а также поддерживает расширенные механизмы повышения эффективности и оптимизированную для SSD производительность. Решение хорошо подходит для хранения ценных творческих материалов и критически важных файлов проектов.

Выход HDMI 4K для мониторинга: поддерживает вывод изображения высокого разрешения, включая 4K, и обеспечивает более гибкую эксплуатацию устройства непосредственно на месте.

Высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с): обеспечивают высокую пропускную способность при подключении внешних накопителей, существенно повышая эффективность передачи и резервного копирования больших медиаданных.

Интеллектуальный поиск файлов: Qsirch обеспечивает быстрый и эффективный поиск файлов с поддержкой семантического поиска, повышая точность поиска изображений. При включении расширенного поиска RAG дополнительно улучшаются точность и скорость поиска необходимых данных.

Поддержка расширения JBOD через USB 4: позволяет легко увеличивать емкость хранилища путем подключения устройства расширения TL-D810TC4 для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных.

Основные технические характеристики TS-h966TX

Тип: настольная модель (Tower).

Система хранения: гибридная конфигурация на девять отсеков — 5 × 3,5-дюймовых SATA и 4 × 2,5-дюймовых U.2 NVMe SSD.

Процессор: шестиядерный Intel Core i3, до 4,4 ГГц.

Оперативная память: 8 ГБ SODIMM DDR5, с возможностью расширения до 64 ГБ.

Интерфейсы Thunderbolt: 2 × Thunderbolt 4.

Сетевые интерфейсы: 1 × 10GBASE-T RJ45; 1 × 2.5GBASE-T RJ45.

USB: 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с); 1 × USB 2.0 Type-A.

Видеовыход: 1 × HDMI 4K.

Оформить заявку на приобретение TS-h966TX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройства с гарантией на 3 года на условиях MSRP составляет 2,499 AZN.