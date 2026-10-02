Технологии и женский потенциал: Bir запустила обучение для победительниц программы «Ctrl is hers»

В рамках программы «Ctrl is hers», реализуемой экосистемой Bir с целью поддержки женщин в развитии их знаний и навыков в ИТ-сфере, а также создания карьерных возможностей, стартовали интенсивные тренинги для 66 участниц.

За короткий срок на участие в программе поступило 1012 заявок. На начальном этапе многоуровневого процесса отбора 652 кандидатки были допущены к техническому тестированию. По результатам тестов 103 претендентки были приглашены на собеседование, по итогам которого участницами программы стали 66 женщин.

В продолжение проекта отобранные кандидатки пройдут интенсивное обучение по таким направлениям, как кибербезопасность, Frontend— и Backend-разработка, Data Science (наука о данных), ИТ-операции и техническая поддержка, разработка мобильных приложений, UX/UI-дизайн, ИТ-бизнес-анализ, контроль качества и тестирование (QA), ИТ-менеджмент, а также DevOps и облачные технологии.

В рамках проекта участницы уже встретились с руководящим составом и профильными экспертами экосистемы Bir. Во встрече приняли участие руководитель экосистемы Bir Фарид Гусейнов, глава платежного бизнеса Джалал Оруджев, а также директор департамента организационного развития и HR-технологий Айгюн Мусаева. В ходе мероприятия специалисты поделились своим профессиональным опытом и дали практические советы по построению карьеры в сфере технологий.

Руководитель экосистемы Bir Фарид Гусейнов поделился своими ожиданиями от проекта: «Стремительное развитие технологий не только создает новые возможности, но и повышает спрос на таланты и новые навыки, способные эти возможности реализовать. Программа «Ctrl is hers» важна для нас именно с точки зрения создания среды, в которой женщины смогут раскрыть свой потенциал в технологической сфере. Мы хотим, чтобы здесь вы не только получали знания, но и видели, как технологии применяются в реальной бизнес-среде, общались с профессионалами и продолжали свой карьерный путь с большей уверенностью и силой. Я верю, что эта программа не только поддержит личностный рост женщин, но и будет способствовать увеличению числа квалифицированных технологических кадров на рынке труда».

Тренинги не ограничиваются лишь теоретическими знаниями. Участницы напрямую общаются со специалистами экосистемы Bir, работающими в различных технологических направлениях, знакомятся с реальной рабочей средой и получают возможность применить новые знания на практике.

По итогам тренингов будет проведена оценка прогресса участниц. В соответствии с результатами программы, для них предусмотрено участие в стажировках и создание дальнейших карьерных возможностей внутри экосистемы Bir.