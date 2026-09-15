MediaТek Dimensity 9600 Pro – 2-нм процессор для флагманских смартфонов нового поколения

Компания MediaTek представила флагманский процессор Dimensity 9600 Pro, который содержит более 33 млрд. транзисторов и производится TSMC по 2-нм техпроцессу. Переход на 2-нм техпроцесс должен довольно заметно снизить энергопотребление. Например, при потоковом воспроизведении видео в разрешении 1080p, по данным MediaTek, энергопотребление сокращается на 48% относительно предыдущего поколения.

MediaТek Dimensity 9600 Pro получил 8-ядерный CPU без малых энергоэффективных ядер. В состав процессора входят два производительных ядра C2-Ultra с частотой до 4,55 GHz (2 Mb кэша L2) и шесть ядер C2-Pro: три работают на частоте до 4,35 GHz (1 Mb кэша L2), еще три — до 3,1 GHz (512 Kb кэша L2). Также предусмотрены 16 Mb L3 и 10 Mb системного кеша. По сравнению с предыдущим поколением Dimensity 9500 заявлены на 17% более высокая однопоточная производительность при снижении энергопотребления на 37% и на 15% более высокая многопоточная производительность при экономии энергии до 61%. Новая оперативная память LPDDR6-10667 стала на 33% быстрее, а накопитель UFS 5.0 – сразу на 100%.

Графическая часть представлена GPU Arm Mali-G2 Ultra NX. MediaTek заявляет на 27% более высокую пиковую производительность и на 24% лучшую энергоэффективность, а также прирост скорости трассировки лучей до 18%. Чип поддерживает нативный игровой режим с частотой выше 185 fps и аппаратное ускорение OMM для трассировки лучей.

Компания уделила особое внимание локальному выполнению ИИ-задач. ИИ-подсистема представлена сразу двумя нейропроцессорами (NPU): производительный MediaTek NPU 1090 предназначен для генеративных и агентных моделей, а энергоэффективный NPU 2.0 работает с постоянно активными фоновыми задачами. При постоянном выполнении относительно легких задач энергопотребление снизилось на 40%, производительность генерации на ватт выросла на 55%, а скорость предварительной обработки контекста больших языковых моделей — на 51%. Скорость генерации текста при выполнении ИИ-запросов увеличилась на 40%.

MediaТek Dimensity 9600 Pro поддерживает камеры с разрешением до 200 Мп, съемку видео в 8K при 60 fps, 4K при 120 fps в режиме Log и замедленную съемку 4K при 240 fps. Процессор обработки изображения с матрицы (ISP) работает совместно с NPU, что позволяет использовать ИИ в конвейере обработки фотографий и видео. Среди заявленных функций — постоянное отслеживание объектов при 60 fps, HDR-видео с динамическим диапазоном до 17 ступеней экспозиции и семантическая обработка изображения в режиме 4K при 60 fps. За связь отвечает интегрированный 5G-модем (до 350 MHz, скорость загрузки свыше 7,4 Гбит/с). Также поддерживаются Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 7,3 Гбит/с, Bluetooth 6.2 и улучшенные алгоритмы ИИ для оптимизации сетевого подключения.

Кроме флагманского процессора Dimensity 9600 Pro, был представлен Dimensity 9600M, который является слегка улучшенной версией прошлогоднего Dimensity 9500. Этот процессор предназначен для устройств классом ниже. Он также изготовлен по 2-нм техпроцессу, но получил другую архитектуру CPU — 1+3+4 с ядрами C1, а также более простую графику Mali-G1 Ultra MC12 и один NPU 990. Кроме того, 9600M поддерживает стандарты памяти LPDDR5X и UFS 4.1.

Ожидается, что первыми смартфонами на базе MediaТek Dimensity 9600 Pro и Dimensity 9500 станут устройства серий Vivo X500 и OPPO Find X10, презентации которых ожидаются 21 и 22 сентября соответственно.