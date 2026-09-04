Acer представил восемь новых мониторов серий Predator, Nitro и ProDesigner

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Acer анонсировала масштабное обновление, представив восемь новых мониторов: три модели в линейке Predator, четыре в линейке Nitro и один профессиональный монитор в линейке ProDesigner.

Серия Predator (флагманский гейминг и киберспорт)

Predator XB253Q U1. Киберспортивный 24,5-дюймовый монитор, ставший главным анонсом. Он выдает невероятную частоту обновления 1000 Hz при нативном разрешении Full HD на IPS-матрице. Время отклика составляет всего 0,3 мс. Цена — 1099 евро.

Predator X32 V3. 31,5-дюймовый монитор с матрицей QD-OLED Penta Tandem. Предлагает разрешение 4K (UHD), частоту 180 Hz и глубокий черный цвет благодаря сертификации VESA DisplayHDR True Black 400. Цена — 899 евро.

Predator XB273K V7. 27-дюймовая модель, способная на лету менять режимы работы: 4K при 160 Hz для высокодетализированных игр или Full HD при 500 Hz для динамичных сетевых шутеров. Цена — 449 евро.

Серия Nitro (доступный гейминг и универсальность)

Nitro XV275X P. 27-дюймовый монитор премиум-класса с разрешением 5K (5120×2880) и передовой подсветкой Mini LED на 2304 зоны. Благодаря поддержке технологии DFR, устройство способно мгновенно переключаться с базового режима 5K (165 Hz) в игровой QHD с повышенной частотой 330 Hz. Пиковая яркость достигает 1400 нит (сертификация DisplayHDR 1400). Цена — 1199 евро.

Nitro XZ340CKR P. Изогнутый 34-дюймовый ультраширокий монитор (5120×2160) с частотой 180 Hz (или до 360 Hz в режиме сниженного разрешения). Цена — 699 евро.

Nitro XV275U Z2 и XV270U Z3. Две 27-дюймовые QHD-модели поддерживают три режима частоты (QHD 275 Hz, FHD 360 Hz и HD 520 Hz), а модель Z2 дополнительно оснащена Mini LED-подсветкой на 1152 зоны. Цены – 329 евро и 299 евро соответственно.

Серия ProDesigner (для профессионалов)

ProDesigner PE270X P. Профессиональный 27-дюймовый монитор с разрешением 5K (5120×2880) и подсветкой Mini LED (2304 зоны затемнения). По основным характеристикам идентичен модели Nitro XV275X P и поддерживает те же режимы отображения (базовые 165 Hz в 5K или 330 Hz при переключении в QHD). Имеет идеальную заводскую калибровку (Δ E < 1), 99% охват пространств Adobe RGB и DCI-P3, встроенный KVM-переключатель и порт USB-C с мощностью зарядки 90 Вт. Цена – 1299 евро.

В регионе EMEA мониторы Predator XB273K V7, Nitro XZ340CKR P и Nitro XV275U Z2 планируют выпустить в четвертом квартале 2026 года. Остальные модели Acer запланированы на первый квартал 2027 года.