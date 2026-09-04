Alienware представил два игровых OLED-монитора с частотой обновления 165 Hz и 560 Hz

Бренд Alienware, принадлежащий компании Dell на выставке IFA 2026 представил два OLED-монитора нового поколения – 32 4K OLED (AW3226Q) и 25 560Hz QD-OLED (AW2527HX). Первый предлагает высокое разрешение, а второй ориентирован на соревновательные игры, где важна высокая частота обновления. Для моделей заявлено время отклика 0,03 мс.

Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) получил 32-дюймовую панель RGB Stripe Tandem OLED с разрешением 3840 × 2160 пикселей, частотой обновления 165 Hz и максимальной яркостью 1000 нит (HDR). Заявлена 10-битная глубина цвета, 99% охват DCI-P3, а заводская калибровка обеспечивает высокую точность цветопередачи Delta E <2. Для подключения предусмотрены HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, также есть USB-C с возможностью Power Delivery мощностью 15 Вт. Монитор поддерживает VESA DisplayHDR True Black 400, Dolby Vision, Nvidia G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync.

Alienware 25 560Hz QD-OLED (AW2527HX) оснащен 24,5-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением 1920 × 1080 и частотой обновления 560 Hz. Пиковая яркость достигает 1500 нит, предусмотрена сертификация VESA DisplayHDR True Black 600. Охват пространства DCI-P3 также составляет 99 %, поддерживается технология G-Sync Compatible. Есть порт DisplayPort 2.1. Для защиты от выгорания экрана используется графическое рассеивание тепла. Специальная кнопка позволяет переключаться между соотношениями сторон 4:3 и 3:2 в зависимости от предпочтений в игре. Предусмотрена встроенная подставка для гарнитуры.

На обе модели производитель предоставляет трехлетнюю гарантию, которая также распространяется на выгорание OLED-панели. Модель AW3226Q поступит в продажу на международный рынок по цене $699. Продажи AW2527HX запланированы на первый квартал 2027 года, цена пока не сообщается.