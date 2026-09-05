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Range Rover Electric — первая полностью электрическая версия внедорожника

Range Rover Electric

Британский концерн Jaguar Land Rover представил свой первый полностью электрический внедорожник Range Rover Electric. Машина практически сохранила культовый аристократичный дизайн флагмана, но сменила традиционные двигатели V8 на передовую 800-вольтовую электрическую архитектуру.

Range Rover Electric

Среди внешний изменений — более аэродинамичная решетка, новые колесные диски и переработанное днище. Автомобиль будет предлагаться как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой. В основе Range Rover Electric лежит модернизированная модульная платформа MLA-Flex, адаптированная под размещение тяжелых батарей в базе автомобиля. Внедорожник получил двухмоторную силовую установку (полный привод) общей мощностью 542 л.с. и 850 Н·м. (самый высокий показатель в линейке Range Rover). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 сек, а ускорение с 80 до 120 км/ч — 2,7 сек.

Range Rover Electric

Аккумулятор емкостью 118,5 кВт·ч (используются 344 призматических NMC-элемента) обеспечивает запас хода до 600 км по циклу WLTP. Батарея поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт: с 10 до 80% она заряжается примерно за 22 мин, а за 10 мин. можно получить около 220 км пробега. Range Rover Electric официально признан самым тихим автомобилем в истории бренда. Шумоизоляция улучшена благодаря отсутствию ДВС и активной системе шумоподавления, что сделало салон на 7 дБ тише по сравнению с версией V8 на разгоне.

Range Rover Electric

Эффективность Range Rover Electric в зимний период обеспечивает запатентованная система терморегуляции ThermAssist. За счет оптимизации климат-контроля она сокращает расход энергии на обогрев салона на 40%, сохраняя до 40 км запаса хода.

Несмотря на переход на электротягу, Range Rover сохранил серьезные внедорожные возможности. Автомобиль получил активные амортизаторы, адаптивную двухкамерную пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось (угол поворота достигает 7 градусов) и новые системы управления тягой. Внедорожник способен форсировать водные преграды глубиной до 900 мм, заявлена возможность движения по уклонам до 33 градусов и преодоления подъемов крутизной до 45 градусов.

Электрический Range Rover весит 2885 кг — на 75 кг больше подключаемого гибрида. При этом максимальная масса буксируемого прицепа снизилась до 2500 кг против 3500 кг у версий с ДВС и 3000 кг у подключаемого гибрида.

Цены зависят от региона продаж и комплектации. В США стартовая цена составляет $138 000, в Великобритании — от £154 070, в Германии – от €163 500. Предзаказы уже открыты. Финальная сборка внедорожника Range Rover Electric осуществляется на головном заводе Jaguar Land Rover в городе Солихалл (Великобритания).

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