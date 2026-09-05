Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre X Ultra на Ryzen AI Max+ PRO 495

На IFA 2026 компания Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre X Ultra в компактном корпусе объемом 1,6 литра. Устройство оснащено мощной платформой AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 (16 ядер, Radeon 8065S) с объемом унифицированной памяти до 128 Gb. Что касается хранения данных, ПК позволяет установить два SSD. Габариты мини-ПК составляют 183 × 183 × 51 мм.

Производитель называет устройство новым классом настольных компьютеров для эпохи агентного искусственного интеллекта. До четырех ThinkCentre X Ultra можно объединить в кластер для увеличения производительности в ряде задач. В максимальной конфигурации такой кластер получит в совокупности до 512 Gb унифицированной памяти, что позволит локально запускать более крупные ИИ-модели, работать с более длинным контекстом, выполнять мультиагентные сценарии и одновременно обрабатывать несколько запросов, не полагаясь на облачные ресурсы. Среди портов есть Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR10, HDMI 2.1 FRL и RJ45 10GbE.

Продажи Lenovo ThinkCentre X Ultra стартуют в ноябре по цене от 3100 евро (около 3699 долларов).