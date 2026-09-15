Volkswagen представил прототип Mission Efficiency — рекордно энергоэффективного электромобиля

Концерн Volkswagen представил прототип Mission Efficiency, ставший самым экономичным электромобилем, допущенным на дороги общего пользования.

Mission Efficiency получил каплевидную форму кузова и причиной тому послужила аэродинамика, которая, как заявляют в компании, лучшая в мире среди серийных авто. Заявлен рекордный для дорожных машин аэродинамический коэффициент Cd 0,158 при площади фронтальной проекции 2,08 м2. Для сравнения, у Mercedes EQS, который также славится хорошей аэродинамикой, показатель составляет около Cd 0,2. Кроме того, электромобиль получил активные заслонки воздухозаборников, а также обтекатели задних колесных арок и всего днища. Безрамочные двери снабжены выдвижными ручками. Колеса имеют аэродинамические щитки как с внешней, так и с внутренней стороны.

Электромобиль выделяется эффективным расходом заряда аккумулятора. В тестах Mission Efficiency достиг показателя в 6,48 кВт·ч на 100 км, но в компании уточняют, что такой показатель достижим только в идеальных условиях при езде по ровной дороге без подъемов с постоянной скоростью 68 км/ч и с отключенным кондиционером. В условиях более приближенных к реальности Mission Efficiency тратит 7,51 кВт⋅ч электричества на 100 км. Для сравнения, у Tesla Model 3 расход энергии в среднем составляет более 20 кВт·ч на 100 км.

Важную роль в энергоэффективности прототипа, помимо аэродинамики, играет его низкий вес. Кузов Mission Efficiency длиной 4775 мм (высота 1392 мм) состоит из алюминиевой несущей конструкции и полимерных элементов из углепластика и арамида. Машина также получила особые покрышки с низким сопротивлением качению (4,9 кг на тонну), созданные компанией Continental специально для Mission Efficiency.

Показатель экономичности в 7,51 кВт⋅ч электричества на 100 км был получен в ходе пробега от инжинирингового центра Volkswagen в Вольфсбурге до австрийской столицы Вены со средней скоростью 67,72 км/ч. Длина маршрута составила 1278,36 км. Чтобы преодолеть это расстояние прототипу понадобилась одна подзарядка, а по окончании поездки у Mission Efficiency оставалось в запасе еще около 164 км хода.

Mission Efficiency построен на переднеприводной платформе MEB+, такой же, как у бюджетного ID. Polo. У него же позаимствованы электромотор APP 290 мощностью 135 л.с. и тяговая батарея емкостью 54,9 кВт⋅ч. На крыше установлена солнечная панель мощностью 370 Вт, способная в идеальных условиях пополнять запас хода на 30 км за световой день. Максимальная скорость достигает 138 км/ч.

Обшивка интерьера выполнена из легковесных материалов, а ради снижения массы прототип лишен полноценной мультимедиа и аудиосистемы. Вместо них предлагается использовать личные смартфоны и планшеты в паре с комплектной Bluetooth-колонкой.

Volkswagen заявляет, что автомобиль уже почти готов к серийному производству, но точные сроки не называются.