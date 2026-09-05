Представлен Lenovo IdeaPad Vibe – еще один конкурент MacBook Neo

Компания Lenovo на выставке IFA 2026 в Берлине представила бюджетную модель IdeaPad Vibe. Ноутбук призван составить конкуренцию MacBook Neo, он представлен в той же ценовой нише, но предлагает больше конфигураций по части процессора, дисплея и возможностей апгрейда.

Устройство будет доступно в семи цветах корпуса, что на рынке ноутбуков встречается редко. Для клавиатуры с опциональной подсветкой будут доступны сменные кейкапы различных оттенков. В зависимости от выбранного цвета ноутбук будет выполнен в цельноалюминиевом корпусе либо будет иметь пластиковую нижнюю крышку и алюминиевую верхнюю. Толщина ноутбука — от 14,9 мм, а вес зависит от диагонали: от 1,3 кг у 14-дюймовой модели, и от 1,5 кг у 15-дюймовой.

На выбор есть модели с экранами 14 и 15 дюймов. В зависимости от комплектации можно выбрать OLED- или IPS-панель: у 14-дюймового OLED разрешение WUXGA, у 15-дюймового — 2,1K, а цветовой охват в обоих случаях достигает 100% гаммы P3. IPS-экраны имеют частоту обновления до 120 Hz и цветовой охват до 100% палитры sRGB. Для некоторых конфигураций также доступно сенсорное управление.

В качестве основы в ноутбуках будут предлагаться процессоры AMD Ryzen AI 400 и Qualcomm Snapdragon X (конкретные модели не названы), позже появятся версии на чипах Intel. В моделях на AMD можно установить до 32 Gb оперативной памяти (обновляемой), версии со Snapdragon X поддерживают до 24 Gb памяти, но модули в них распаяны. Для хранения данных предусмотрен SSD емкостью до 1 Tb. Заявлено наличие двух слотов M.2 для SSD.

Вариант на AMD оснащен аккумулятором на 65 Вт·ч, версия на Qualcomm получила батарею на 50 Вт·ч. Lenovo IdeaPad Vibe превосходит MacBook Neo по количеству доступных внешних портов. Ноутбук предлагает по два USB Type-A и Type-C, HDMI, разъем для наушников и слот для карт памяти microSD. Есть камера на 5 Мп с физической шторкой, а в некоторых конфигурациях предусмотрен ИК-модуль с поддержкой Windows Hello. В зависимости от версии, ноутбук будет поддерживать Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, а также Bluetooth 5.3 или 5.4. За звук отвечают два динамика мощностью по 2 Вт с Dolby Audio.

Старт продаж Lenovo IdeaPad Vibe на базе AMD запланирован на октябрь 2026 года, а модели со Snapdragon X появятся в ноябре. Цена в обоих случаях стартует с отметки $699.