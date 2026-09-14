Tesla объявила дату презентации суперкара Roadster второго поколения

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети X тизерное изображение с подписью «Go for launch» и датой «10.01», что символизирует долгожданный запуск второго поколения суперкара Roadster. На официальном сайте компании уже запустился обратный отсчет.

Прототип модели был впервые показан еще в ноябре 2017 года, но выпуск автомобиля постоянно откладывался, так как компания отдавала приоритет другим проектам (включая Cybertruck и роботакси Cybercab).

Официально Tesla называет новое поколение Roadster суперкаром, но по своим заявленным характеристикам автомобиль полностью заходит на территорию гиперкаров. Разгон до 100 км/ч быстрее чем за 1,9 секунды, максимальная скорость более 400 км/ч и крутящий момент 10 000 Нм. Запас хода на одном заряде составит до 1000 км. Главная фишка машины — опциональная система двигателей на холодном газе (микросопла, использующие сжатый воздух), разработанная совместно со SpaceX. Ранее Илон Маск заявлял, что благодаря этой технологии Roadster сможет буквально зависать над землей на высоте около метра. Обещают разгон до 100 км/ч за 1,1 секунды.

Ожидаемая цена составит от 200 000 до 250 000 долларов, а серийное производство, по предварительным данным, может начаться в 2027 году. Базовая версия требует предзаказ в размере 50 000 долларов, версия Founders Series — полную оплату в 250 000 долларов. Производство машины планируют развернуть на заводе Gigafactory в Техасе.

Но отраслевые эксперты заявляют, что эта модель вряд ли станет массовым серийным продуктом. Скорее всего, она не получит допуск на дороги общего пользования и станет частью закрытой трековой программы для избранных фанатов бренда.