Qualcomm представил технологию Adreno Neural Fusion – аналог DLSS для смартфонов

На конференции Snapdragon Summit компания Qualcomm представила технологию Adreno Neural Fusion — мобильный аналог DLSS, который объединяет ИИ-масштабирование (Super Resolution) и генерацию промежуточных кадров (Frame Generation). Система позволяет игре рендерить картинку в половинном разрешении и рассчитывать вдвое меньше реальных кадров, восстанавливая детали и удваивая плавность на основе векторов движения и глубины сцены. По заявлению Qualcomm, в тесте Dragon Alley это снижает энергопотребление рендеринга до 40% по сравнению с прошлым поколением, однако независимых тестов на серийных устройствах пока нет.

Главным аппаратным новшеством процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 стали три специализированных ИИ-блока Adreno Matrix Core и 18 Mb быстрой памяти прямо внутри графического конвейера GPU. Поэтому нет необходимости постоянно передавать данные между GPU и отдельным нейропроцессором. При этом технология обратно совместима и с базовым Snapdragon 8 Elite Gen 6 — на устройствах без матричных ядер вычисления автоматически перенаправляются на NPU.

Разработчикам уже доступен Adreno Neural Fusion SDK с плагинами для Unreal Engine 5, Unity 6.6 и Vulkan, включающий инструменты отладки для борьбы с артефактами и шлейфами ИИ-масштабирования. Технология требует внедрения на уровне движка самой игры, поэтому включить ее принудительно в любых приложениях не получится. На старте заявлена поддержка более 20 проектов, среди которых Honkai: Star Rail, War Thunder Mobile, Diablo Immortal, Arena Breakout, Farming Simulator 26, Monster Hunter Outlanders, Neverness to Everness и Where Winds Meet.