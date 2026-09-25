Qualcomm представил аудиочип Snapdragon Sound Elite Gen 2 с персональным ИИ для флагманских наушников

Компания Qualcomm представила премиальный аудиочип Snapdragon Sound Elite Gen 2, предназначенный для наушников, гибридных аудиосистем открытого типа, умных аудиоочков и других многофункциональных носимых устройств следующего поколения. Новая платформа стала первой в своем роде, получив процессор для персонального ИИ, работающего прямо на наушниках. По сравнению с предыдущей моделью серии ИИ-производительность чипа увеличилась вдвое, достигнув 128 GOPS, а энергопотребление при этом снизилось на 40%. За счет такой мощности устройства будут поддерживать сторонние ИИ-приложения, агентов и различные локальные ИИ-модели (их точный список пока не уточняется).

Помимо простого воспроизведения звука, мобильная платформа получила функцию контекстного распознавания объектов и изображений, что станет востребованной опцией для гаджетов со встроенными камерами. Также локальные ИИ-алгоритмы будут использоваться для повышения эффективности адаптивного активного шумоподавления, режима прозрачности и обработки голоса.

Другой ключевой особенностью Snapdragon Sound Elite Gen 2 стала поддержка Wi-Fi 6E в диапазонах 2,4/5/6 GHz и возможность прямого подключения к облаку. Благодаря этому наушники на базе нового чипсета смогут подключаться к совместимым стриминговым сервисам напрямую, без необходимости использовать смартфон. Заявлен стриминг без потерь (до 192 kHz), низкая задержка и работа с пространственным аудио. Для улучшения качества звука и увеличения радиуса действия беспроводной связи чипсет также поддерживает Bluetooth 7.0, фирменные кодеки aptX и технологию XPAN.

На данный момент Qualcomm не назвал конкретных моделей устройств, которые получат новый аудиочип, ограничившись описанием общих категорий девайсов.