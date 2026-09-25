OpenAI выпустила GPT-6 Sol и Luna: в два раза дешевле прошлых версий

Компания OpenAI представила новые модели линейки GPT-6 — Sol и Luna, главной особенностью которых стала существенно сниженная стоимость токенов по сравнению с флагманской Astra. Разработчики тренировали новинки с помощью тех же методов, что и Astra, сделав акцент на значительном повышении эффективности и доступности — прежде всего за счет снижения стоимости доступа к API.

Новые версии будут стоить вдвое дешевле своих предшественниц на базе GPT-5.6, что объясняется оптимизацией процессов кеширования и инференса (вывода данных). Для GPT-6 Sol цена составит $2.00 за миллион токенов на вход и $10.00 — на выход, а для GPT-6 Luna — $0.10 за миллион токенов на вход и $0.50 — на выход.

В приведенных компанией бенчмарках видно, что новые ИИ-модели в среднем чуть лучше справляются с задачами, чем версии линейки GPT-5.6, но обработка запросов обходится заметно дешевле. Например, в AutomationBench GPT-6 Luna при максимальных усилиях показала результат на 3% лучше, чем GPT-5.6 Luna, но оказалась в два раза выгоднее.

Также в OpenAI отметили, что новые нейросети стали эффективнее рассуждать и заметно реже совершают фактические ошибки, а если недочеты все же проскакивают, то Sol и Luna чаще замечают их самостоятельно.

Новые версии ИИ-моделей Sol и Luna уже доступны в сервисах ChatGPT Work и Codex для большинства платных подписчиков, а также через API ChatGPT. Кроме того, модель Luna скоро появится в десктопном приложении и станет доступна пользователям бесплатных тарифов и тарифа Go.