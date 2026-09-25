Видеоредактор Adobe Premiere стал доступен бесплатно на Android

Компания Adobe объявила о релизе мобильной версии видеоредактора Premiere для устройств на базе операционной системы Android. Приложение ориентировано на блогеров и авторов контента, предлагая им точную покадровую обрезку, многодорожечный таймлайн, наложение эффектов, переходов и добавление музыки напрямую из каталога Adobe Stock.

Разработчик подчеркнул, что базовый функционал доступен абсолютно бесплатно: в редакторе полностью отсутствуют реклама, водяные знаки, обязательная авторизация и навязчивые предложения платной подписки. Готовые ролики можно свободно обрабатывать и экспортировать в высоком разрешении до 4K включительно.

Главной особенностью нового Adobe Premiere стала глубокая интеграция генеративной нейросети Adobe Firefly. Она открывает доступ к передовым ИИ-инструментам прямо на смартфонах: текстовому заполнению кадров (Generative Fill), автоматическому созданию видеороликов на основе статичной картинки, а также быстрой генерации кастомных звуковых эффектов по текстовому описанию. Базовый монтаж бесплатен, но использование этих генеративных ИИ-функций требует наличия специальных кредитов, лимит которых можно расширить по платной подписке. При этом интеллектуальный алгоритм Enhance Audio, который позволяет автоматически очищать звуковую дорожку от посторонних фоновых шумов, доступен пользователям без ограничений.

Мобильный клиент уже можно скачать в магазине Google Play, но на текущий момент доступность приложения ограничена в ряде регионов. Для установки приложения потребуются операционная система Android 13 или новее, а также не менее 5 Gb оперативной памяти. В будущих обновлениях разработчики Adobe обещают добавить поддержку фирменных шрифтов Adobe Fonts, продвинутую систему автоматических субтитров, работу с ключевыми кадрами и бесшовную синхронизацию проектов с настольной версией Premiere Pro.

В сентябре прошлого года Adobe выпустила приложение Adobe Premiere для iPhone и iPad.