QNAP представляет компактный NAS TS-432XeU с уменьшенной глубиной корпуса с 10GbE/2.5GbE и четырёхъядерным ARM-процессором для экономичного развертывания в бизнес-среде

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик инновационных решений в области вычислительной техники, сетевых технологий и хранения данных, сегодня представила новый стоечный NAS TS-432XeU с уменьшенной глубиной корпуса. Благодаря высокоскоростному подключению 10GbE/2.5GbE, четырёхъядерному ARM-процессору, гибким возможностям расширения и резервного копирования, а также поддержке контейнерных приложений Docker, TS-432XeU позволяет малым и средним предприятиям быстро создавать надёжную, высокопроизводительную и простую в управлении среду хранения и совместной работы, одновременно снижая затраты на развертывание.

«TS-432XeU разработан с учётом как производительности, так и эффективного использования пространства. Он сочетает сетевые интерфейсы 10GbE/2.5GbE и четыре порта USB 3.2 Gen 1, обеспечивая возможность резервного копирования на внешние устройства, быстрого импорта данных и гибкого расширения ёмкости, — отметил Шон Тэн, менеджер по продуктам QNAP. — Будь то выполнение ежедневных задач резервного копирования или поддержка совместной работы нескольких пользователей, TS-432XeU обеспечивает эффективную производительность, предоставляя малому и среднему бизнесу больше операционной гибкости и снижая долгосрочные затраты на хранение данных».

Основные особенности TS-432XeU

Максимальная эффективность использования пространства: благодаря корпусу формата 1U с уменьшенной глубиной всего 292,1 мм (12 дюймов) TS-432XeU легко размещается в небольших стойках или настенных сетевых шкафах. Это делает устройство оптимальным для офисов, производственных предприятий, мультимедийных AV-помещений, мобильных установок на транспортных средствах или компактных серверных, где пространство ограничено.

благодаря корпусу формата 1U с уменьшенной глубиной всего 292,1 мм (12 дюймов) TS-432XeU легко размещается в небольших стойках или настенных сетевых шкафах. Это делает устройство оптимальным для офисов, производственных предприятий, мультимедийных AV-помещений, мобильных установок на транспортных средствах или компактных серверных, где пространство ограничено. Четырёхъядерный ARM-процессор: TS-432XeU оснащён 64-битным четырёхъядерным процессором AnnapurnaLabs с тактовой частотой 1,7 ГГц, обеспечивающим стабильную производительность при низком энергопотреблении. Устройство хорошо подходит для повседневных задач хранения данных в бизнес-среде, резервного копирования, работы контейнеризованных сервисов и одновременного доступа нескольких пользователей.

TS-432XeU оснащён 64-битным четырёхъядерным процессором AnnapurnaLabs с тактовой частотой 1,7 ГГц, обеспечивающим стабильную производительность при низком энергопотреблении. Устройство хорошо подходит для повседневных задач хранения данных в бизнес-среде, резервного копирования, работы контейнеризованных сервисов и одновременного доступа нескольких пользователей. Гибкое расширение ёмкости: объём хранилища можно увеличить за счёт подключения JBOD-корпусов QNAP с уменьшенной глубиной или более вместительных модулей расширения, таких как 12-дисковый TL-R1200C-RP . Это позволяет компаниям экономично масштабировать систему хранения для резервного копирования, архивирования и длительного хранения данных.

объём хранилища можно увеличить за счёт подключения JBOD-корпусов QNAP с уменьшенной глубиной или более вместительных модулей расширения, таких как 12-дисковый . Это позволяет компаниям экономично масштабировать систему хранения для резервного копирования, архивирования и длительного хранения данных. Высокоскоростное сетевое подключение: TS-432XeU оснащён одним портом 10GbE SFP+ и двумя портами 2.5GbE RJ45. Устройство поддерживает технологии Port Trunking и SMB Multichannel, позволяющие увеличить доступную пропускную способность. Это особенно актуально для высокоскоростной передачи данных, работы с большими файлами, а также задач резервного копирования и восстановления.

TS-432XeU оснащён одним портом 10GbE SFP+ и двумя портами 2.5GbE RJ45. Устройство поддерживает технологии Port Trunking и SMB Multichannel, позволяющие увеличить доступную пропускную способность. Это особенно актуально для высокоскоростной передачи данных, работы с большими файлами, а также задач резервного копирования и восстановления. Эффективное подключение внешних устройств и импорт данных: четыре порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) обеспечивают быструю загрузку данных с нескольких USB-накопителей или внешних устройств резервного копирования. Они также поддерживают USB-устройства расширения QNAP, обеспечивая дополнительную гибкость при наращивании объёма хранения.

Основные характеристики

TS-432XeU: стоечный NAS формата 1U с уменьшенной глубиной корпуса; четырёхъядерный процессор AnnapurnaLabs AL324 с тактовой частотой 1,7 ГГц; 4 ГБ оперативной памяти без ECC (поддерживается ECC, объём можно увеличить до 16 ГБ); 4 отсека для 3,5- и 2,5-дюймовых HDD/SSD SATA 6 Гбит/с; 2 × 2.5GbE RJ45, 1 × 10GbE SFP+; 4 × USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).

Оформить заявку на приобретение TS-432XeU можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройства с гарантией на 3 года на условиях MSRP составляет 1,399 AZN.