QNAP представляет бета-версию HDP for Business, которая превращает NAS в защищенный от программ-вымогателей резервный центр на основе принципов Zero Trust

На фоне роста угроз со стороны программ-вымогателей и усложнения гибридных ИТ-сред QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик решений в области хранения данных, сетевых технологий и вычислительных систем, объявила о выпуске новой корпоративной системы резервного копирования HDP for Business Beta. Решение позволяет отказаться от дорогостоящих специализированных устройств резервного копирования и превратить существующие QNAP NAS в централизованные центры резервного копирования и проверки восстановления, обеспечивая защиту данных между различными площадками и оптимизируя совокупную стоимость владения (TCO).

«Главная проблема корпоративного резервного копирования заключается в неопределенности — наличии резервных копий без уверенности в том, что их действительно удастся восстановить в критический момент, — отметил Джек Ван (Jack Wang), менеджер по продукту QNAP. — В основе HDP for Business лежат автоматизированная проверка восстановления и запись процесса загрузки, позволяющие получить подтвержденное доказательство возможности восстановления. Это значительно снижает нагрузку на ИТ-аудит и одновременно создает важнейший уровень защиты от программ-вымогателей, помогая обеспечить непрерывность бизнеса».

Унифицированная интеграция для устранения разрозненности корпоративной ИТ-инфраструктуры

Современная корпоративная ИТ-инфраструктура включает виртуальные машины, физические серверы и системы хранения данных различных производителей, что приводит к фрагментации процессов резервного копирования и управления ими. HDP for Business объединяет разнородные локальные и периферийные рабочие нагрузки на единой платформе.

Решение поддерживает виртуальные машины (VMware, Microsoft Hyper-V, Proxmox), конечные устройства (Windows PC / Server), файловые серверы (Nutanix, NetApp, QNAP NAS, SMB/rsync), а также базы данных (Oracle, Microsoft SQL Server). Таким образом, организациям больше не требуется использовать отдельные инструменты резервного копирования для различных платформ, что значительно упрощает эксплуатацию ИТ-инфраструктуры.

Встроенные механизмы защиты для повышения устойчивости к программам-вымогателям

В рамках концепции Zero Trust резервные данные становятся последней линией обороны. HDP for Business использует три ключевых механизма защиты, обеспечивающих неизменность и изоляцию резервных копий:

Неизменяемое резервное копирование (Immutable Backup): интеграция с ОС QuTS hero позволяет блокировать резервные копии сразу после их записи. Даже системные администраторы не могут изменить или удалить данные в течение установленного периода хранения.

интеграция с ОС QuTS hero позволяет блокировать резервные копии сразу после их записи. Даже системные администраторы не могут изменить или удалить данные в течение установленного периода хранения. Изоляция Airgap+: серверы резервного копирования автоматически выключаются за пределами запланированных периодов резервного копирования, физически отключаясь от сети на время потенциальных кибератак и предотвращая распространение угрозы по инфраструктуре.

серверы резервного копирования автоматически выключаются за пределами запланированных периодов резервного копирования, физически отключаясь от сети на время потенциальных кибератак и предотвращая распространение угрозы по инфраструктуре. Соответствие правилу 3-2-1-1-0: решение обеспечивает интеграцию с сервисами хранения QNAP — локальным QuObjects и облачным myQNAPcloud Object, а также с совместимыми с S3 облачными хранилищами, включая Amazon S3 и Wasabi. Это позволяет создавать удаленные неизменяемые копии и исключать наличие резервных копий, возможность восстановления которых не была проверена.

Проактивная проверка резервных копий и мгновенное восстановление

Устраняя распространенную проблему, при которой «резервная копия не означает возможность восстановления», HDP for Business автоматически запускает процедуры восстановления и проверки загрузки на сервере резервного копирования после завершения каждой задачи. При этом система сохраняет видеозапись процесса, которая может использоваться в качестве подтверждения для ИТ-аудита, не оказывая влияния на рабочие среды.

В случае неожиданного отказа сервера ИТ-команды могут воспользоваться функцией Instant Restore, позволяющей запускать резервные копии непосредственно в виде виртуальных машин на сервере резервного копирования. Это дает возможность восстановить работу сервисов за считанные минуты вместо нескольких часов.

Централизованное управление несколькими площадками без привязки к лицензиям на устройства

Разработанный для организаций с несколькими филиалами HDP for Business предоставляет централизованную консоль управления, обеспечивающую глобальный контроль из единой учетной записи. Механизм отказоустойчивости сервера управления гарантирует высокую доступность: если основной сервер управления выходит из строя, администратор может одним нажатием переключиться на резервный сервер, сохранив выполнение запланированных заданий резервного копирования.

В отличие от традиционных решений, которые взимают плату за каждый защищаемый сервер или виртуальную машину, HDP for Business обеспечивает неограниченное количество защищаемых устройств без платы за каждый узел. Программное обеспечение устанавливается непосредственно на совместимые QNAP NAS на базе x86, используя общие ресурсы хранения и вычислений для максимальной экономической эффективности.

Единственным платным компонентом является лицензия на централизованное управление (Centralized Management License). Бета-версия поддерживает до четырех QNAP NAS, включая узлы управления и резервного копирования. В официальном релизе будут доступны масштабируемые варианты лицензирования.

Доступность и системные требования

Дополнительная информация о HDP for Business доступна на странице:

https://www.qnap.com/go/software/hdp-for-business

Бета-версия HDP for Business уже доступна в QNAP App Center и на начальном этапе поддерживает QuTS hero (h6.0.0 и более поздние версии). Поддержка ОС QTS будет добавляться постепенно.

Системные требования: QNAP NAS на базе архитектуры x86 (Intel или AMD). Для сервера управления требуется четырехъядерный процессор или более производительный CPU и не менее 8 ГБ оперативной памяти. Другие модели x86 могут использоваться в качестве узлов резервного копирования.

Для функции Immutable Backup требуется ОС QuTS hero; для функций Instant Restore и Backup Verification необходима платформа Virtualization Station.