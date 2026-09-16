Управление активами: почему крупному бизнесу уже недостаточно классического учета

От учета имущества — к управлению его жизнью

Практически в любой крупной организации существует огромное количество объектов, от которых напрямую зависит работа бизнеса. Производственное оборудование, транспорт, инженерные системы, здания, банкоматы, IT-инфраструктура, системы охлаждения, источники бесперебойного питания, запасные части, программные лицензии — список можно продолжать очень долго.

Каждый из этих объектов имеет собственный жизненный цикл. Его необходимо приобрести, ввести в эксплуатацию, обслуживать, ремонтировать, контролировать, снабжать необходимыми материалами и комплектующими, а в конечном итоге модернизировать или списывать.

На первый взгляд может показаться, что для этого уже существуют ERP-системы, бухгалтерский учет основных средств, складские решения и многочисленные специализированные приложения. Однако по мере роста организации возникает другая проблема: данные есть, но единой картины происходящего нет.

Информация о закупках находится в одной системе, сведения об оборудовании — в другой, заявки на ремонт — в третьей, документы — в четвертой, а реальные знания о состоянии конкретного объекта зачастую остаются у сотрудников, которые непосредственно с ним работают.

Именно в этот момент классический учет активов перестает быть достаточным.

Что такое ARMS?

ARMS — единая система управления активами организации, разработанная азербайджанской IT-компанией iLogic.

Решение предназначено для цифровизации процессов, связанных с управлением жизненным циклом активов и их эксплуатацией. ARMS позволяет объединить в единой системе данные об оборудовании, транспорте, зданиях, инженерной и IT-инфраструктуре, запасных частях, сервисных работах и других объектах, представляющих ценность для организации.

В состав функциональности ARMS входят управление активами, техническим обслуживанием и ремонтами, заявками и работами, инспекциями, запасами и складами, а также инструменты планирования, аналитики и построения dashboards. Система поддерживает мобильную работу сотрудников, использование QR-кодов, RFID и NFC, фотофиксацию и геолокацию.

ARMS может интегрироваться с существующей корпоративной IT-инфраструктурой, включая ERP, CRM, BI-системы, документооборот и другие решения, используя API и другие механизмы обмена данными.

Отдельное направление развития системы связано с применением искусственного интеллекта. AI-инструменты могут использоваться для поиска и анализа информации, работы с KPI и метриками, выявления аномалий, прогнозирования и взаимодействия с системой на естественном языке. При необходимости интеллектуальные компоненты могут быть развернуты on-premise, внутри защищенного контура организации, с использованием собственной LLM и без передачи корпоративных данных во внешние облачные сервисы.

Система масштабируется от отдельного подразделения или объекта до территориально распределенной и международной структуры. Среди потенциальных сфер применения ARMS — производство, энергетика, логистика, нефтегазовая отрасль, общественный транспорт, банковский сектор, медицина, государственные организации, аэропорты, строительство, образование, IT и телекоммуникации.

Ключевая идея ARMS заключается в том, чтобы превратить разрозненные данные об активах и связанных с ними процессах в единую цифровую модель организации — с прозрачной историей эксплуатации, контролем работ, аналитикой, прогнозированием и возможностью своевременно выявлять риски и отклонения.

Актив — это гораздо больше, чем строка в бухгалтерском учете

Традиционный подход отвечает прежде всего на вопросы: какой объект был приобретен, сколько он стоил, где он находится и какова его амортизация.

Но эксплуатация задает совершенно другие вопросы.

Как часто этот объект выходит из строя? Какие работы проводились? Сколько времени занимал ремонт? Какие материалы были использованы? Кто выполнял работу? Были ли нарушены нормативные сроки? Повторяется ли одна и та же неисправность слишком часто? Какие активы потребуют обслуживания в ближайшее время?

Именно здесь начинается полноценное управление активами.

В системе ARMS активом может быть практически любой объект, представляющий ценность для организации. Это может быть оборудование, транспорт, инженерная инфраструктура, банкомат, медицинская техника, производственная линия или IT-оборудование. Но ключевой момент заключается не в самом факте учета объекта, а в возможности связать с ним всю историю его эксплуатации.

Паспорт, документы, фотографии, местоположение, ответственные сотрудники, связанные объекты, показатели, расходы, история ремонтов и данные датчиков могут стать частью единой цифровой модели.

Таким образом, организация получает возможность видеть не просто перечень имущества, а реальное состояние своей инфраструктуры.

Почему проблема особенно заметна в крупных организациях

Чем больше активов, подразделений и территориально распределенных объектов имеет компания, тем дороже обходится отсутствие единой системы.

Представим, например, современный дата-центр.

Это не только серверы. Здесь работают системы охлаждения, источники бесперебойного питания, аккумуляторные батареи, резервные источники энергии, системы пожарной безопасности и десятки других компонентов. Многие из них требуют регулярных проверок, технического обслуживания, замены расходных материалов и выполнения регламентных работ.

Если одна из таких процедур была пропущена, последствия могут проявиться значительно позже — уже в момент аварии.

При этом проблема может заключаться вовсе не в отсутствии данных. Информация о выполненных работах может существовать, но быть распределена между различными системами, электронными таблицами, почтой и бумажными документами.

Современный подход к управлению активами предполагает, что система должна не просто фиксировать факт ремонта. Она должна обеспечивать управление всем процессом: от возникновения заявки до назначения исполнителя, контроля сроков, использования материалов и оценки результата.

Плановое обслуживание вместо постоянного реагирования на аварии

Одна из главных задач системы управления активами — переход от реактивной модели к плановой.

В реактивной модели организация действует после того, как проблема уже произошла: оборудование вышло из строя, сотрудник создал заявку, начался поиск специалиста и необходимых материалов, а бизнес в это время сталкивается с простоем.

В более зрелой модели организация заранее понимает, какие работы необходимо выполнить и когда.

Для каждого типа оборудования могут существовать собственные регламенты. Одному объекту необходимо регулярно менять фильтры, другому — проводить диагностику, третьему — контролировать определенные показатели.

ARMS позволяет выстраивать такие процессы, контролировать выполнение работ, анализировать их периодичность и эффективность, а также формировать KPI.

Это особенно важно в тех случаях, когда стоимость простоя значительно превышает стоимость самого обслуживания.

Фактически речь идет уже не просто о ремонте. Речь идет об управлении рисками.

Одна система — но не вместо бухгалтерии

Здесь важно провести принципиальное разграничение.

Система управления активами не должна восприниматься как замена бухгалтерской системе или ERP, отвечающей за финансовый учет.

Бухгалтерия продолжает выполнять свою основную функцию: учитывать стоимость активов, амортизацию и финансовые операции.

Управление активами работает на другом уровне.

Оно позволяет понять, сколько ресурсов потребляет конкретный объект или группа объектов, какие работы были выполнены, сколько времени и материалов было затрачено, насколько эффективно работает процесс эксплуатации и где возникают отклонения.

Например, организация может иметь десять одинаковых принтеров и использовать определенное количество картриджей в течение года. Но если один из них внезапно начинает потреблять расходные материалы в несколько раз интенсивнее остальных, классический учет может просто зафиксировать закупку.

Система управления активами позволяет увидеть аномалию и задать следующий вопрос: почему именно этот объект ведет себя иначе?

А это уже совершенно другой уровень управления.

От объекта — к цифровой модели всей организации

Особенно важной становится возможность рассматривать актив не как изолированный объект.

Сложная инфраструктура всегда имеет внутреннюю структуру.

Транспортное средство состоит из множества компонентов. Производственная линия включает десятки взаимосвязанных систем. Инженерный комплекс объединяет оборудование, коммуникации, датчики и расходные материалы.

Для бухгалтерского учета такой объект может существовать как единый актив.

Для эксплуатации этого недостаточно.

Если один компонент имеет собственный регламент обслуживания, другой регулярно заменяется, а третий является критически важным для работы всей системы, организация должна иметь возможность управлять ими на соответствующем уровне детализации.

При этом глубину такой цифровой модели каждая компания определяет самостоятельно.

Одной организации достаточно учитывать крупные объекты. Другой необходимо видеть всю структуру вплоть до отдельных компонентов и запасных частей.

Именно такая гибкость особенно важна для крупных enterprise-структур.

Когда данные начинают работать

Современная система управления активами должна не только собирать информацию, но и превращать ее в инструмент принятия решений.

История ремонтов может показать повторяющиеся неисправности.

Данные о выполнении работ — выявить нарушение SLA.

Информация о расходе материалов — обнаружить аномалии.

Статистика эксплуатации — помочь спрогнозировать необходимость обслуживания.

Руководитель получает не набор разрозненных отчетов, а возможность видеть общую картину: состояние инфраструктуры, ключевые KPI, риски, расходы и проблемные зоны.

Именно здесь появляется еще одно важное направление развития — использование искусственного интеллекта.

Однако в корпоративных ИИ-системах имеет смысл только тогда, когда решает конкретную практическую задачу.

Например, помогает сотруднику быстрее найти нужную информацию, обнаруживает отклонение в истории эксплуатации или позволяет обычным языком запросить данные из системы: какие активы требуют обслуживания, почему выросло время ремонта, какие работы были выполнены за определенный период.

В этом случае искусственный интеллект становится не очередной «красивой функцией», а инструментом экономии времени и повышения эффективности.

Управление активами становится частью цифровой трансформации

Крупная организация сегодня уже не может рассматривать оборудование, инфраструктуру и сервисные процессы отдельно от общей цифровой стратегии.

ERP отвечает за корпоративные процессы.

CRM — за отношения с клиентами.

BI — за аналитику.

IoT поставляет данные с оборудования.

Документооборот управляет документами.

Но все эти компоненты требуют точки, в которой информация о физических и цифровых активах превращается в конкретные действия.

Именно эту роль выполняет современная система управления активами.

ARMS объединяет управление активами, ремонтами, инспекциями, заявками, работами, запасами, складом, аналитикой и мобильными инструментами. Система может интегрироваться с существующей корпоративной инфраструктурой, что позволяет не заменять уже работающие решения, а дополнить их новым уровнем управления.

В результате организация получает не еще одну изолированную базу данных, а цифровую модель, которая связывает активы, процессы, людей и информацию.

Когда отсутствие системы становится дороже самой системы

Для небольшой компании, где количество оборудования ограничено, а большинство процессов находится в поле зрения нескольких сотрудников, сложная система управления активами может быть избыточной.

Но ситуация меняется по мере роста организации.

Несколько подразделений.

Несколько филиалов.

Сотни или тысячи объектов.

Собственные технические службы.

Регулярные ремонты.

Склады запасных частей.

Подрядчики.

Жесткие требования к срокам.

Критическая инфраструктура.

На этом уровне отсутствие единой системы начинает создавать вполне измеримые потери.

Лишние закупки. Избыточные запасы. Незапланированные простои. Повторяющиеся неисправности. Потеря времени на поиск информации. Нарушение регламентов. Невозможность понять, насколько эффективно работают процессы.

Именно поэтому управление активами постепенно превращается из узкоспециализированной задачи технических служб в полноценную часть корпоративной цифровизации.

Локальная разработка для локального рынка

Еще один важный аспект заключается в том, что рынок систем enterprise-класса традиционно ассоциируется с чрезвычайно дорогими зарубежными решениями, сложным внедрением и необходимостью постоянно привлекать внешних консультантов для адаптации и сопровождения.

При этом крупным организациям Азербайджана необходимы не абстрактные глобальные продукты, а решения, учитывающие особенности местного рынка, законодательства, языковой среды и существующей IT-инфраструктуры.

Именно поэтому появление в Азербайджане собственной системы enterprise-класса для управления активами является важным событием для рынка.

ARMS ориентирована на создание единой цифровой среды для управления активами и связанными с ними процессами — от отдельного подразделения до территориально распределенной структуры.

А в следующей статье цикла мы рассмотрим один из наиболее интересных сценариев практического применения такого подхода — как современный банк превращается в сложную технологическую инфраструктуру и почему управление банкоматами, IT-системами, инженерным оборудованием и сервисными процессами требует единой цифровой модели.