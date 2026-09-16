Представлен Unitree G1+ — обновленный робот-гуманоид с улучшенной подвижностью

Китайская компания Unitree Robotics представила масштабное обновление человекоподобного робота. Модель G1+ сохранила ключевые фишки предшественника, но стала значительно мощнее, маневреннее и умнее. Разработчики сосредоточились на двигательной системе, восприятии окружающей среды и более естественного взаимодействия с человеком. По сравнению с G1 новый робот получил шесть улучшений.

Unitree G1+ получил дополнительную 2-степенную свободу шеи: наклон головы регулируется в диапазоне от -25° до 36°, а поворот достигает ±110°. Это позволяет роботу свободнее осматриваться по сторонам, что улучшило обзор встроенных камер. Были существенно переработаны электродвигатели. Пиковый крутящий момент приводов плеч и талии вырос на 110%, при этом нагрев снизился на 72%. У двигателей рук пиковый момент увеличился на 43%, а нагрев уменьшился на 30%, для приводов бедер заявлено снижение нагрева на 28%. Робот стал двигаться плавнее и увереннее.

Ориентироваться в пространстве G1+ помогает связка из бинокулярной и широкоугольной камер, 3D-лидара и дополнительной камеры на корпусе, в области живота. Бинокулярная камера имеет разрешение 2 Мп, а расстояние между двумя объективами составляет 60 мм. Дополнительная широкоугольная камера записывает видео в 1920х1080 пикселей при 30 fps.

В голову встроены пять чувствительных сенсоров — касанием можно запустить диалог или определенное действие. Шесть микрофонов помогают роботу понимать, откуда доносится голос, и лучше распознавать речь на фоне постороннего шума. Также предусмотрены два динамика мощностью по 10 Вт.

G1+ оснащен съемным аккумулятором емкостью 9000 мА·ч, которого хватает примерно на 2 часа непрерывной работы. Для сценариев, где робот должен оставаться включенным дольше, на спине появился отдельный разъем внешнего питания DC 54,6 В / 5,7 А. Робот поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, OTA-обновления и комплектуется ручным пультом. Базовая версия имеет 25 степеней свободы, весит около 35 кг и выдерживает до 3 кг на руку. Продвинутая модификация G1+ EDU, рассчитаная прежде всего на разработчиков и исследователей, предлагает до 70 степеней свободы и оснащается высокоточными многопалыми кистями с 7 степенями. Вес этой версии также составляет 35 кг благодаря использованию легких сплавов и более компактных силовых приводов. Максимальная нагрузка на руку возрастает примерно до 4 кг.

В Китае базовый Unitree G1+ стоит около $14000, цена версии G1+ EDU пока не объявлена.