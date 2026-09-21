PanDev Metrics: «Айтишники всё вокруг оцифровали, кроме собственной работы»

В современной IT-индустрии разработка программного обеспечения становится всё более автоматизированной, а искусственный интеллект меняет привычные представления о продуктивности инженеров. Однако для многих компаний по-прежнему остаётся открытым вопрос: сколько на самом деле стоит разработка конкретной функции, куда уходят часы и бюджеты команды и какой вклад в результат вносит человек, а какой — AI-агент?

Казахстанский стартап PanDev Metrics предлагает превратить разработку из «чёрного ящика» в прозрачный процесс, где управленческие решения принимаются на основе фактических данных. Платформа объединяет сведения из IDE, Git, таск-трекеров и инструментов искусственного интеллекта, позволяя анализировать работу инженеров, стоимость задач и эффективность команд. В отличие от традиционных систем, которые опираются на статусы задач и ручные отчёты, PanDev Metrics стремится увидеть сам процесс разработки — в момент, когда он происходит.

Основатели стартапа Артур Пан и Мадияр Бакбергенов рассказали Infocity о том, почему Jira не даёт полной картины работы инженеров, как AI меняет подходы к оценке продуктивности, зачем компаниям анализировать токены и каким они видят будущее своей платформы. Отдельно мы обсудили развитие PanDev Metrics в Азербайджане, где продукт представляет дистрибьютор MONT, и перспективы сотрудничества с партнёрами в регионе.

«Разработка долгое время оставалась чёрным ящиком»

— Мадияр, Артур, начнём с истоков. Как появилась идея PanDev Metrics и какую проблему бизнеса вы изначально хотели решить? Почему вообще возникла необходимость в отдельной платформе для аналитики разработки?

— Артур Пан: Основная проблема, которую мы пытаемся решить, заключается в непрозрачности процесса разработки. Компания нанимает инженеров, выделяет бюджет, ставит задачи, но зачастую до конца не понимает, что именно происходит внутри IT-команды. Куда уходят деньги? Сколько времени действительно занимает разработка? Почему одна задача выполняется за два часа, а другая растягивается на несколько дней?

Для многих руководителей разработчики до сих пор остаются своего рода «волшебниками», которые делают что-то сложное и не всегда понятное. Считается, что творческую работу инженера трудно измерить и анализировать. Мы хотим изменить этот подход.

PanDev Metrics позволяет увидеть реальную картину разработки: над какими задачами работает инженер, сколько времени на них уходит, какие инструменты используются и сколько денег компания фактически тратит на создание конкретной функции.

— Но разве для этого уже не существуют Jira, GitLab и другие инструменты, которые компании используют ежедневно? Что именно они не показывают?

— А.П.: Существующие инструменты решают свои задачи, но не дают полной картины. Возьмём классический пример — Jira. В ней видно, что инженер взял задачу, перевёл её в работу, а затем закрыл. Но это не означает, что он всё это время занимался именно этой задачей.

Представим, что разработчик взял задачу, поставил ей срок выполнения два дня, но фактически работал над ней всего несколько часов. Остальное время ушло на другие задачи, коммуникации, встречи или переключение между проектами. Jira не показывает эту реальность.

Мы анализировали точность традиционного подхода и видели ситуации, когда расхождение между заявленным и фактическим временем было многократным. Если система показывает, что инженер работал над задачей четыре дня, это ещё не означает, что он потратил на неё четыре рабочих дня. Именно этот разрыв между планированием и реальностью мы и пытаемся закрыть.

— Как PanDev Metrics получает эти данные? Вы устанавливаете специальные плагины на рабочие инструменты разработчиков?

— А.П.: Да. PanDev Metrics работает непосредственно в среде, где инженер пишет код. Мы используем плагины для IDE, браузера и CLI-инструментов, которые фиксируют события активности. Например, открытие файла, работу над проектом, переключение между задачами, запуск проекта или отправку запроса AI-инструменту.

При этом мы не собираем сам исходный код, скриншоты, данные с камеры или содержимое клавиатуры. Нас интересует не то, что человек печатает, а факт работы и её связь с конкретным проектом или задачей.

Данные собираются в реальном времени, а затем связываются с информацией из Git и таск-трекера. В результате руководитель получает не просто список закрытых задач, а более точное представление о том, как проходила разработка.

— То есть речь не о тотальном контроле сотрудников?

— А.П.: Именно. Мы не стремимся превратить систему в инструмент микроменеджмента. Наша задача — показать объективную картину работы команды и процессов.

Например, у нас есть показатель Delivery Index. Он помогает понять, какая часть проделанной работы действительно дошла до результата — например, до кода, который был принят в проект. Если инженер час работал над одним файлом и ещё час над другим, но в итоге в продукт попал только один из них, эти два часа нельзя автоматически считать одинаково полезными для компании.

Важна не только активность как таковая, но и её результат.

«Мы можем перевести работу инженера в деньги»

— Одна из сильных сторон PanDev Metrics — финансовая аналитика. Как вы связываете работу разработчика с реальными затратами компании?

— А.П.: Это действительно одно из ключевых преимуществ нашей платформы. Компания может указать зарплату инженера, и система сопоставит её с фактическим временем, которое он потратил на конкретные задачи.

В результате можно увидеть, сколько денег ушло на разработку определённой функции, проекта или отдельной задачи. Например, одна команда может потратить на функцию 10 000 долларов, другая — 20 000. Руководитель получает возможность понять, почему возникла такая разница и насколько оправданы эти расходы.

Мы фактически переводим инженерную активность в деньги. CTO, тимлид или другой руководитель может посмотреть, сколько стоила конкретная задача и какой результат она принесла компании. Это позволяет уйти от субъективной оценки вроде «этот инженер работает хорошо, а этот плохо» и перейти к более обоснованному анализу.

— Какие три основные бизнес-задачи PanDev Metrics сегодня решает наиболее эффективно?

— А.П.: Первая — финансовая прозрачность. Компания видит, куда направляются расходы на разработку, какие проекты требуют больше ресурсов и сколько стоит каждая задача.

Вторая — анализ работы инженеров. Мы можем увидеть, как именно они работают: пишут код вручную, используют AI-инструменты, переключаются между проектами, сколько времени тратят на кодирование и другие виды деятельности.

Третья — объединение всей информации в одном месте. Вместо большого количества разрозненных систем компания получает единый слой аналитики по работе команд разработки.

Это особенно важно для крупных организаций, где десятки или сотни инженеров работают над разными продуктами. Руководителю не нужно собирать данные вручную из Jira, Git, отдельных отчётов и других инструментов.

— Насколько глубоко вы интегрируетесь с существующей IT-инфраструктурой компаний?

— А.П.: PanDev Metrics интегрируется с Jira, GitLab и другими инструментами. Сейчас у нас около 20 интеграций, и мы продолжаем расширять этот список. Кроме того, мы развиваем собственные аналоги некоторых инструментов, включая таск-трекер и внутреннюю документацию. В перспективе компания сможет использовать их в едином контуре PanDev Metrics. При этом продукт остаётся модульным: организации могут подключать необходимые функции и расширять использование платформы по мере роста потребностей.

— На кого в первую очередь ориентирован ваш продукт — крупные корпорации или средний бизнес?

— Мадияр Бакбергенов: В первую очередь мы ориентируемся на Enterprise-компании и организации, где работает более 50 разработчиков. Именно там проблема прозрачности процессов и распределения бюджета становится особенно актуальной.

Когда у компании несколько десятков или сотен инженеров, руководителю сложно вручную оценивать, что происходит в каждом проекте. PanDev Metrics позволяет масштабировать этот анализ.

«AI ускоряет разработку, но компании не всегда понимают, насколько»

— Сегодня практически каждая IT-компания говорит об использовании искусственного интеллекта. Как меняются требования бизнеса к аналитике эффективности команд на фоне массового внедрения AI?

— А.П.: Сейчас компании хотят понимать, как именно AI влияет на разработку. Многие инструменты заявляют, что позволяют ускорить работу программистов в пять-шесть раз. Но при этом сроки выполнения задач зачастую меняются не так сильно. Получается парадокс: эффективность вроде бы растёт, но привычные оценки сроков и ресурсов остаются прежними. Компании хотят знать, сколько реально занимает разработка в условиях, когда инженеры используют AI-агентов.

Вторая большая тема — токены. Организации тратят всё больше средств на AI-инструменты, но часто не понимают, на какие именно задачи и проекты уходят эти деньги. PanDev Metrics позволяет увидеть, сколько токенов потратил конкретный инженер, на какую задачу, какой проект или запрос. Это помогает оценить не только объём расходов, но и эффективность использования AI.

— Получается, что AI меняет не только инструменты разработки, но и саму систему оценки продуктивности?

— А.П.: Безусловно. Раньше мы оценивали работу инженера по количеству закрытых задач, времени выполнения и другим классическим показателям. Сегодня этого недостаточно.

Один инженер может написать код вручную, другой — использовать AI-агента. При этом оба могут получить одинаковый результат, но затратить разное количество времени и ресурсов. PanDev Metrics позволяет разделить вклад человека и AI, увидеть, сколько времени и кода приходится на каждого. Это особенно важно для компаний, которые хотят понять, действительно ли внедрение AI ускоряет разработку и где именно оно приносит наибольшую пользу.

«Руководитель может просто спросить систему, что происходит с командой»

— Какую роль искусственный интеллект играет непосредственно в развитии PanDev Metrics? Есть ли у вас собственный AI-ассистент?

— А.П.: Да, у нас есть Copilot for CTO — AI-ассистент для руководителей инженерных команд. Он позволяет задавать вопросы на естественном языке и получать ответы на основе данных разработки.

Например, руководитель может спросить: «Как работает Самир?», «Кто в команде перегружен?», «Куда ушёл бюджет на разработку в этом квартале?» или «Что происходит с релизом?». Система анализирует метрики сотрудников, задачи, проекты и другие доступные данные, после чего формирует ответ. Руководителю не нужно самостоятельно строить сложные отчёты или искать информацию в нескольких системах.

Мы хотим, чтобы работа с аналитикой была максимально простой: задаёшь вопрос — получаешь ответ с цифрами.

— Какие AI-функции вы считаете наиболее перспективными для дальнейшего развития продукта?

— А.П.: Одно из направлений — дальнейшее развитие Copilot for CTO. Мы хотим, чтобы он мог отвечать на всё более сложные вопросы о работе команд, стоимости разработки, эффективности AI и результатах проектов.

Второе направление — анализ коммуникаций внутри компаний. Мы уже развиваем инструменты, которые позволяют расшифровывать рабочие созвоны, централизованно хранить транскрипции и анализировать договорённости. Например, если на встрече команда договорилась выполнить определённую задачу, система сможет помочь понять, кто что обещал сделать и был ли результат достигнут. Это важный шаг: мы начинаем анализировать не только код и технические события, но и другие процессы, которые влияют на эффективность команды.

— Не опасаетесь ли вы, что такая аналитика вызовет дополнительное сопротивление со стороны разработчиков, которые и так не всегда позитивно относятся к мониторингу?

— А.П.: На самом деле, идея анализа коммуникаций во многом появилась благодаря самим разработчикам. Они говорили, что их работа не ограничивается написанием кода. В крупных компаниях инженеры проводят много времени на встречах, обсуждениях и согласованиях.

Если учитывать только время кодирования, картина будет неполной. Поэтому мы хотим учитывать и другие виды деятельности, которые являются частью реальной работы команды. Наша цель — не наказать инженера за то, что он провёл много времени на созвоне, а показать полную картину его нагрузки и вклада в проект.

«Мы развиваемся в сторону токенов, интеграций и DORA-метрик»

— Какие функции и направления развития PanDev Metrics считаете ключевыми на ближайший период?

— А.П.: В первую очередь мы будем углублять направление AI-токенов. Компании хотят видеть более детальную аналитику расходов на AI-инструменты, и мы планируем развивать этот функционал.

Второе направление — интеграции. Клиенты регулярно обращаются с просьбами подключить новые инструменты, поэтому мы постоянно расширяем список поддерживаемых систем.

Третье — новые метрики, включая DORA-метрики, которые широко используются для оценки эффективности процессов доставки программного обеспечения.

Кроме того, мы продолжаем развивать продукт на основе обратной связи клиентов. Иногда компания приходит с конкретной задачей, и мы дорабатываем платформу, чтобы решить её.

— Кто сегодня ваши основные конкуренты и в чём PanDev Metrics отличается от западных аналогов?

— А.П.: Среди ближайших конкурентов можно назвать Jellyfish, Waydev и другие западные платформы инженерной аналитики. Наше ключевое отличие — возможность развёртывания on-premise. Для многих компаний, особенно в СНГ и за его пределами, важно, чтобы данные оставались внутри собственной инфраструктуры. Мы собираем информацию о работе разработчиков, поэтому безопасность и контроль над данными имеют принципиальное значение. При on-premise-развёртывании компания может хранить данные на своих серверах, внутри собственного контура безопасности.

Второе преимущество — точность. Мы собираем данные непосредственно из среды разработки, а не только из таск-трекера или Git. Это позволяет увидеть больше деталей о фактической работе инженера.

— Какие компании уже используют PanDev Metrics?

— М.Б.: Среди наших клиентов — казахстанские компании и холдинги, включая Astana Motors, Halyk Finance, Freedom Holding, MyCar, MyTravel и MyLink. Например, у AstanaMotors более 100 разработчиков. Для таких организаций аналитика инженерной деятельности особенно важна, поскольку речь идёт о больших командах и значительных бюджетах.

Также у нас есть клиенты в Узбекистане. С некоторыми компаниями мы уже подписали договоры, но пока не можем раскрывать их названия.

«В перспективе PanDev должен стать таким же обязательным инструментом, как Jira и GitLab»

— Какой вы видите PanDev Metrics через несколько лет? Какую позицию продукт должен занять на рынке?

— А.П.: Наша главная цель — стать best practice-инструментом для инженерных команд. Мы хотим, чтобы компании воспринимали PanDev Metrics как обязательную часть своей инфраструктуры разработки.

Сегодня практически каждая компания использует GitLab, Jira и другие инструменты. В перспективе пяти лет мы хотим, чтобы рядом с ними стоял PanDev Metrics.

Мне нравится мысль, что IT-индустрия оцифровала практически всё вокруг себя, но собственную работу долгое время не могла измерить так же точно. Мы хотим исправить эту несправедливость. Разработка должна быть прозрачной, управляемой и основанной на данных.

«MONT — наш партнёр в Азербайджане, и мы рассчитываем на активное развитие рынка»

— Теперь хотелось бы поговорить об Азербайджане и регионе Южного Кавказа. В Азербайджане PanDev Metrics представляет дистрибьютор MONT. Как вы оцениваете перспективы этого сотрудничества?

— М.Б.: Мы рассчитываем на активное сотрудничество с MONT. Для нас это важный партнёр, который помогает выходить на рынок Азербайджана и развивать отношения с местными компаниями. Наши ожидания — это продажи, совместные мероприятия и коллаборации с различными организациями. Мы хотим, чтобы PanDev Metrics стал заметным решением на азербайджанском IT-рынке. Кроме того, MONT обладает ресурсами и широкой партнёрской сетью, которые могут помочь нам развиваться не только в Азербайджане, но и в других странах региона.

— Какие компании в Азербайджане, на ваш взгляд, наиболее заинтересованы в таком решении? И насколько перспективен рынок для PanDev Metrics?

— М.Б.: Мы видим потенциал прежде всего в крупных компаниях с собственными командами разработки — банках, финтех-компаниях, телекоммуникационных организациях и других предприятиях, где IT является важной частью бизнеса. Для таких компаний актуальны вопросы стоимости разработки, эффективности инженерных команд и безопасности данных. Именно здесь PanDev Metrics может принести наибольшую пользу. И в вашей стране уже идут переговоры о внедрении нашего продукта, так что в ближайшее время об этом будет объявлено.

— Насколько вам интересна работа с системными интеграторами в Азербайджане? Могут ли они стать дополнительным каналом продвижения продукта?

— М.Б.: Да, нам интересен такой формат. Пока у нас не так много опыта сотрудничества с интеграторами, поскольку основными клиентами были продуктовые компании. Но мы видим перспективу в том, чтобы интеграторы предлагали PanDev Metrics своим заказчикам. Особенно если речь идёт о крупных организациях, которые уже имеют собственные команды разработки. Мы открыты к сотрудничеству и хотели бы развивать это направление.

— Вы упоминали, что PanDev Metrics уже работает с клиентами в разных странах. Как вы планируете выходить за пределы СНГ и какую роль в этом процессе играют партнёры?

— М.Б.: Мы создаём экосистему агентов и дистрибьюторов. Это один из основных каналов нашего международного развития. Сейчас у нас есть клиенты в США, Турции, Катаре и других странах Ближнего Востока. Мы развиваем продажи через партнёров, которые знают местный рынок и имеют доступ к крупным компаниям.

Кроме того, мы используем собственные каналы привлечения клиентов — LinkedIn, электронную почту и другие инструменты. Наши агенты помогают выходить на потенциальных заказчиков и организовывать встречи, а мы уже подключаемся к переговорам и продажам.

Третье направление — маркетинг. Мы планируем активнее развивать присутствие в разных странах, запускать рекламные кампании и работать с локальными каналами.

— Что вы ожидаете от MONT в Азербайджане в ближайший период? Есть ли уже конкретные планы по совместным мероприятиям и продвижению?

— М.Б.: Мы ожидаем активных продаж, совместных мероприятий и коллабораций с местными компаниями. Для нас важно не просто присутствовать на рынке, а развивать полноценную партнёрскую экосистему. Мы также рассчитываем на инициативу MONT в части продвижения продукта и выхода на потенциальных клиентов. Конкретные планы по мероприятиям пока находятся в процессе обсуждения, и мы ожидаем дальнейших новостей от нашего партнёра.

— И последний вопрос. Если представить PanDev Metrics через пять лет, каким вы хотите его видеть?

— А.Пан: Мы хотим, чтобы PanDev Metrics стал инструментом, без которого невозможно представить современную разработку. Чтобы компания, которая устанавливает Jira и GitLab, одновременно ставила PanDev Metrics. Чтобы руководитель инженерной команды не мог представить работу без объективной аналитики. Мы хотим, чтобы разработка перестала быть «чёрным ящиком» и стала полноценным управляемым процессом, где решения принимаются на основе фактов, а не предположений.

— М.Б.: И, конечно, мы хотим стать международным продуктом. Мы уже развиваемся за пределами Казахстана, работаем с партнёрами и клиентами в разных странах и видим большой потенциал в международном рынке. Для нас важно построить не просто успешный стартап, а глобальную платформу, которая станет стандартом инженерной аналитики.