Компактный мобильный роутер ZTE M3 Pro 5G обеспечивает до 14,5 часов автономной работы

Компания ZTE представила в Китае компактный мобильный роутер M3 Pro 5G. Устройство получило слот для SIM-карты, поддержку нескольких 5G-сетей, между которыми можно быстро переключаться, и хороший уровень автономности. По заявлению производителя, система из девяти антенн обеспечивает защиту от помех на 360° во всем частотном диапазоне.

Благодаря поддержке технологии 5G 4×4 MIMO роутер существенно повышает свою пропускную способность. Восьмиядерный чип, изготовленный по 6-нм техпроцессу, поддерживает стандарт 3GPP R17, а также двухрежимные сети SA и NSA, обеспечивая высокую скорость соединения при минимальном выделении тепла и низком потреблении энергии.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч — до 14,5 часа работы в типичных сценариях. По сравнению с предыдущей моделью скорость передачи данных в диапазоне 2,4 GHz выросла на 100%, а сигнал лучше проходит через стены. Заявленная дальность Wi-Fi достигает 220 метров в идеальных условиях на открытой местности.

Цена роутера ZTE M3 Pro 5G составляет $85. Старт продаж в Китае намечен на 24 сентября.