ДомойТехнологииГаджетыКомпактный мобильный роутер ZTE M3 Pro 5G обеспечивает до 14,5 часов автономной...

Компактный мобильный роутер ZTE M3 Pro 5G обеспечивает до 14,5 часов автономной работы

ZTE M3 Pro 5G

Компания ZTE представила в Китае компактный мобильный роутер M3 Pro 5G. Устройство получило слот для SIM-карты, поддержку нескольких 5G-сетей, между которыми можно быстро переключаться, и хороший уровень автономности. По заявлению производителя, система из девяти антенн обеспечивает защиту от помех на 360° во всем частотном диапазоне.

Благодаря поддержке технологии 5G 4×4 MIMO роутер существенно повышает свою пропускную способность. Восьмиядерный чип, изготовленный по 6-нм техпроцессу, поддерживает стандарт 3GPP R17, а также двухрежимные сети SA и NSA, обеспечивая высокую скорость соединения при минимальном выделении тепла и низком потреблении энергии.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч — до 14,5 часа работы в типичных сценариях. По сравнению с предыдущей моделью скорость передачи данных в диапазоне 2,4 GHz выросла на 100%, а сигнал лучше проходит через стены. Заявленная дальность Wi-Fi достигает 220 метров в идеальных условиях на открытой местности.

Цена роутера ZTE M3 Pro 5G составляет $85. Старт продаж в Китае намечен на 24 сентября.

Предыдущая статья
QNAP представляет бета-версию HDP for Business, которая превращает NAS в защищенный от программ-вымогателей резервный центр на основе принципов Zero Trust
Следующая статья
Microsoft süni intellektin nəzarətdən çıxmasının qarşısını almaq üçün qaydalar hazırladı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,719ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -