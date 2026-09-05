Motorola представила флагманские smart-часы Moto Watch Ultra

Вместе со смартфоном Motorola Edge 70 Plus на IFA 2026 были представлены smart-часы Moto Watch Ultra. Устройство работает под управлением Wear OS.

Корпус часов диаметром 46 мм выполнен из нержавеющей стали, есть защита от воды согласно стандартам IP68 и 5ATM. Moto Watch Ultra оснащены 1,5-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 2700 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3. Часы работают на процессоре Snapdragon W5+ Gen 1 с 2 Gb оперативной памяти и 32 Gb встроенного хранилища.

Для улучшения функций отслеживания физической активности и здоровья Motorola привлекла к сотрудничеству известного производителя спортивных гаджетов Polar. Часы имеют специальный режим дыхательных упражнений Setene, функции отслеживания качества сна, такие как Nightly Recharge и Sleep Plus Stages. Также есть функция Running Coach (Тренер по бегу). Дополнительные функции Polar включают Activity Goal (Цель активности), Activity Score (Оценка активности), Active Intensity Zone (Зона интенсивности активности), Inactivity Alert (Оповещение о бездействии), Smart Calories (Умные калории) и Energy Sources (Источники энергии).

Moto Watch Ultra получили поддержку LTE — впервые среди smart-часов Motorola. Также есть поддержка двухдиапазонного GPS и NFC. Внутри часов установлен аккумулятор на 550 мАч — заявляется до 2 дней активного использования без подзарядки. Для восполнения энергии используется магнитная док-станция с подключением по USB Type-C.

Moto Watch Ultra поступят в продажу в США 10 сентября по цене $349, а в Европе они будут стоить €429. Доступны серебристая и темно-серая версии.