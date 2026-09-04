Представлен фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 с автономностью до 21 дня

Большая презентация Xiaomi пройдет 7 сентября, но компания решила заранее представить новое поколение популярного фитнес-браслета — Smart Band 11. Форма корпуса стала более округлой, при этом конструкция ремешка и его креплений также была переработана.

Новый браслет стал легче и тоньше: 9,99 мм вместо 10,95 мм и 15,58 гр вместо 15,95 гр. Также увеличилась яркость экрана — с 1500 до 2000 нит. Как и предыдущая модель Band 10, Band 11 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с симметричными рамками шириной 2 мм.

Главный акцент Xiaomi сделала на функциях мониторинга здоровья. Band 11 получил улучшенный профессиональный анализ вариабельности сердечного ритма во время сна, а также высокоточные датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови. Система измерения пульса перешла с двух светодиодов и одного фотодиода на схему с двумя светодиодами и двумя фотодиодами. Благодаря этому, по данным Xiaomi, точность измерения пульса достигает 98,2%.

Для занятий спортом предусмотрено более 150 режимов. Корпус соответствует уровню водостойкости 5 ATM. Заявленная автономность достигает 21 дня. Xiaomi Smart Band 11 стал первым носимым устройством компании с новой операционной системой HyperOS 4. Система поддерживает двухколоночное меню приложений, управление устройствами Mijia и некоторыми функциями автомобилей Xiaomi. Фитнес-браслет совместим с iPhone и устройствами на Android.

Кроме стандартной версии компания выпустит модель с NFC, керамическое исполнение и новый вариант с цельнометаллическим корпусом Unibody. Для браслета также подготовлен набор сменных ремешков из разных материалов.

Цены на фитнес-браслет:

Xiaomi Smart Band 11 –около $45,

Xiaomi Smart Band 11 NFC –около $52;

Xiaomi Smart Band 11 Ceramic Edition –около $59;

Xiaomi Smart Band 11 в цельнометаллическом корпусе –около $59.

Предварительные заказы уже открыты. Полные характеристики гаджета раскроют на презентации 7 сентября.