Представлены smart-часы Xiaomi Watch S5

Компания Xiaomi представила smart-часы Watch S5. Они получили круглый 1,32-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью до 3000 нит. Диаметр корпуса составляет 41 мм, толщина — 9,9 мм, а вес — 36 гр. (без ремешка). Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали 316L. Также Xiaomi переработала крепления ремешка и добавила граненую заводную головку с 24 гранями. Доступны сотни настраиваемых циферблатов, а также четыре виртуальных питомца. Они реагируют на время, погоду, физическую активность и уровень стресса владельца.

Xiaomi Watch S5 оснащены привычным для современных smart-часов набором функций для мониторинга здоровья. Часы умеют отслеживать частоту сердцебиения, качество сна и уровня кислорода в крови. Новый оптический датчик измеряет пульс и уровень кислорода в крови с повышенной точностью. Вместе с ним работает фирменный алгоритм Heart Rate 2.0, призванный еще больше повысить точность измерений.

Отдельное внимание было уделено функциям женского здоровья. Часы получили три датчика температуры с точностью измерения до ±0,1 °C, непрерывно отслеживающих изменения температуры кожи на запястье. Эти показатели анализируются вместе с другими данными организма и информацией о менструальном цикле для прогнозирования менструации, периода овуляции и ее предполагаемого дня. Часы также могут подбирать рекомендации по тренировкам с учетом цикла, привычной нагрузки и окружающих условий. Дополнительно предусмотрен контроль калорийности питания.

Для тренировок предусмотрено более 150 спортивных режимов, включая бег, плавание, велоспорт и лыжи. Часы собирают показатели активности и позволяют отслеживать результаты тренировок.Предусмотрены и функции безопасности: тройное нажатие боковой кнопки позволяет автоматически позвонить экстренному контакту и отправить ему точное местоположение пользователя.

Емкость аккумулятора составила 590 мАч. Этого, по заявлениям Xiaomi, хватит на срок до 14 дней автономной работы, до 8 дней при постоянном мониторинге показателей здоровья и около 5 дней при использовании Always-On Display. Работают часы под управлением Xiaomi HyperOS 4.

Кроме того, была представлена лимитированная версия часов Watch S5 Transparent Edition. Она получила прозрачные элементы корпуса и специальное красно-черное оформление с эксклюзивным циферблатом. Для корпуса применяется фирменное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Размер часов составляет 47 мм. Эта модель поступит ограниченным тиражом в 5000 штук.

Версия Xiaomi Watch S5 с фторэластомерным ремешком стоит $195, с ремешком из натуральной кожи — $225, а модификация с прозрачным корпусом — $375. Пока что часы продаются только в Китае.