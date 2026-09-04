Lenovo показала концепт ноутбука с раздвижным OLED-экраном от 14 до 17 дюймов

Компания Lenovo расширила границы мобильных технологий, представив на IFA 2026 концептуальный ноутбук ThinkBook Project Swan с раздвижным OLED-экраном. Уникальный механизм позволяет увеличивать диагональ дисплея с 14 до 17 дюймов по горизонтали.

Новинка призвана решить проблему нехватки экранного пространства, например,в поездках, сохраняя при этом компактные габариты устройства. Устройство эффективно решает проблему дефицита рабочего пространства в мобильных условиях, автоматически адаптируя интерфейс под новое разрешение без использования складной конструкции с заломами.

В основе ThinkBook Project Swan лежит сложная инженерная система «roll-and-slide». В отличие от складных моделей, этот концепт использует гибкую OLED-панель, избыточная часть которой в компактном состоянии скрывается в свернутом виде внутри боковых отсеков крышки ноутбука. При активации функции встроенные бесшумные электромоторы приводят в движение направляющие рельсы. Механизм синхронно раздвигает корпус в обе стороны, плавно вытягивая и идеально распрямляя скрытые секции дисплея.

Трансформация физически меняет не только диагональ, но и разрешение экрана: в стандартном 14-дюймовом режиме оно составляет 2258 × 1672 пикселей, а в развернутом 17-дюймовом увеличивается по горизонтали до 2850 × 1672 пикселей, предлагая классический широкий формат 16:9. Чтобы освободить внутреннее пространство для движения раздвижных элементов, инженерам компании пришлось модернизировать центральный шарнир крышки, сделав его заметно короче. Толщина корпуса ThinkBook Project Swan составляет 17,9 мм, вес — 1,6 кг. Верхняя крышка ноутбука значительно толще, чем в обычных устройствах, она ограничивает угол, на который ее можно открывать. Ноутбук оснащен процессором Intel Lunar Lake. Если эта модель выйдет на рынок, то можно ожидать появления в ней более новых чипов Intel.

Раздвижные экраны в ноутбуках не являются чем-то новым для Lenovo. Ранее компания уже показывала несколько концептов и даже выпустила на рынок одно устройство этой категории в прошлом году. Отмечается, что на данный момент ThinkBook Project Swan больше похож на готовое к запуску устройство, чем на концепт.