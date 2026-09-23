Smart-часы OPPO Watch S2 получили расширенный набор датчиков здоровья и новый режим тренировок FatMax

Помимо флагманских смартфонов Find X10 Pro Max и Find X10, компания OPPO представила smart-часы Watch S2. Модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали, его толщина составляет 8,9 мм, а вес — 34,4 гр. без учета ремешка. Новинка получила расширенный набор датчиков здоровья и новый режим тренировок FatMax Super Fat Burning.

OPPO Watch S2 оборудованы 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464х464 пикселя с пиковой яркостью до 3000 нит. Часы оснащены оптическим пульсометром, датчиком уровня кислорода в крови, ЭКГ и датчиком температуры запястья. Производитель заявляет повышение устойчивости оптического сенсора к помехам на 75% и точность измерения пульса во время тренировок до 98,8%. Специальная функция за 60 секунд анализирует 13 показателей, связанных со здоровьем сердца, сном и общим состоянием организма. Предусмотрены оценка риска апноэ сна, контроль стресса и предупреждения о слишком высоком или низком пульсе.

Часы получили новый режим тренировок FatMax Super Fat Burning: алгоритм анализирует физическую форму пользователя, пульс в состоянии покоя и другие показатели, после чего рассчитывает индивидуальную зону нагрузки, которая должна обеспечить наиболее эффективное расходование жировых запасов во время тренировки.

Для бега предусмотрены анализ максимального потребления кислорода, лактатного порога, времени восстановления и других показателей, а среди новых режимов появились тренировки на беговой дорожке с подъемом и пиклбол. Поддерживается управление камерой смартфона, есть возможность подключение часов к двум аппаратам на Android и iOS одновременно.

Аккумулятор на 339 мАч обеспечивает до 7 дней обычной работы или до 10 дней в экономном режиме, а 10 минут зарядки достаточно для 24 часов использования. Есть поддержка Bluetooth, NFC, встроенный динамик, для навигации предусмотрены двухчастотный GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS и QZSS. Защита — 5 ATM, IP69 и IP69K. Watch S2 стали первыми часами компании с ColorOS 17.

Цена smart-часов составляет $239. OPPO Watch S2 доступны в оранжевом, розовом и сером цветах. Спортивный ремешок переработали: благодаря новой конструкции он лучше прилегает к запястью, а толщина уменьшилась на 19%. Продажи в Китае стартуют 24 сентября. О выходе часов на международный рынок пока не сообщается.