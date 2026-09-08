Представлен 6-нм процессор MediaTek Helio G99+ для недорогих смартфонов

Компания MediaTek представила Helio G99+ – обновленную версию 4G-чипа Helio G99 для недорогих смартфонов. Новый процессор также изготавливается по 6-нм техпроцессу TSMC N6.

Главным изменением стала поддержка LPDDR5X со скоростью до 5500 Мбит/с вместо LPDDR4X с максимумом 4266 Мбит/с. При этом процессорная и графическая части остались прежними. В состав CPU входят два производительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 GHz и шесть Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz. За графику отвечает Mali-G57 MC2.

Helio G99+ поддерживает накопители UFS 2.2, камеры разрешением до 108 Мп и дисплеи с разрешением до 2520 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. За мобильную связь отвечает модем 4G LTE Cat-13 с поддержкой Dual 4G VoLTE. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Одним из первых смартфонов на MediaTek Helio G99+ стал Samsung Galaxy A07s.