Sony WH-1000XM4C — переиздание популярной модели наушников WH-1000XM4 шестилетней давности

Компания Sony представила полноразмерные наушники WH-1000XM4C — это новая модификация популярной модели WH-1000XM4 шестилетней давности. По характеристикам есть некоторые изменения, но при этом цена снижена. Конструкцию практически не меняли, но появился новый цвет — лавандовый. Также модель доступна в черном и серебристом исполнении.

Используются те же 40-мм динамические излучатели, за звук отвечает тот же процессор QN1 и четыре микрофона для активного шумоподавления. Главное техническое изменение связано с аккумулятором. В XM4C его можно заменить самостоятельно с помощью обычных инструментов. Такая конструкция соответствует требованиям регламента ЕС 2023/1542.

Автономность немного уменьшилась. XM4C работают до 27 часов с активным шумоподавлением (ANC) и до 34 часов без него. У оригинальных XM4 показатель с ANC достигал 30 часов. В режиме разговоров заявлено до 20 часов с ANC и до 27 часов без него. Полная зарядка занимает около трех часов, а трех минут у розетки достаточно примерно для часа воспроизведения. Зарядка выполняется через USB-C.

Обновили звуковой профиль XM4C: наушники работают с 10-полосным эквалайзером в фирменном приложении вместо 5-полосного у XM4, кроме того, предустановлен игровой режим. XM4C также поддерживают Bluetooth 6-го вместо 5-го поколения и кодеки SBC, AAC и LDAC. Есть 3,5-мм вход и пассивный режим работы без включения электроники. Появилась функция Quick Access для быстрого запуска поддерживаемых музыкальных сервисов без обращения к смартфону. Вес наушников составляет 253 гр.

Цена Sony WH-1000XM4C составляет $300 – это на $50 дешевле оригинальных WH-1000XM4. Теперь это самая доступная модель серии 1000X.