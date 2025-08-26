Samsung Galaxy A07: 6,7-дюймовый дисплей и шесть лет обновлений

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A07 – это преемник прошлогоднего Galaxy A06. Устройство получило большой 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. В основе смартфона лежит 6-нм процессор MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти составляет до 64 Gb, емкость накопителя – до 256 Gb. Есть слот для карт microSD до 2 Tb.

Основная камера включает модуль на 50 Мп (f/1.8, 1/2.76″) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4), фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, но адаптер питания в комплект поставки не добавили.

Есть поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, монодинамик, 2 x nanoSIM, 3.5 мм аудиоразъем и защита по стандарту IP54. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Габариты устройства составляют 164,4 х 77,4 х 7,6 мм, вес — 184 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой One UI 7.0 и получит шесть обновлений операционной системы.

Цвета корпуса — зеленый, фиолетовый и черный. Цены: 4/64 Gb — $86, 4/128 Gb — $101, 6/128 Gb — $120, 8/256 Gb — $138. Samsung Galaxy A07 уже поступил в продажу в Индонезии и Индии, позже смартфон появится и на других рынках.