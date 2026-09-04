Nvidia добавит поддержку DLSS 5 для GeForce RTX 40

Компания Nvidia выпустила в общий доступ DLSS 5 – технологию нейронного рендеринга в реальном времени (3D-Guided Neural Rendering). Первой игрой с ее поддержкой стала NBA 2K27. Новая функция уже доступна на настольных и мобильных видеокартах GeForce RTX 50, а также в облачном сервисе GeForce NOW Ultimate на серверах с RTX 5080.

В отличие от Super Resolution и Frame Generation, DLSS 5 не повышает разрешение и не создает промежуточные кадры. DLSS 5 с помощью искусственного интеллекта обрабатывает итоговое изображение и улучшает освещение, тени, материалы и детализацию поверхностей в готовых кадрах. Нейросеть анализирует кадр от игрового движка вместе со служебными данными (геометрия, векторы движения, свойства поверхностей). При этом DLSS 5 может работать одновременно с Super Resolution, Multi Frame Generation и Ray Reconstruction.

Nvidia также подтвердила, что в дальнейшем DLSS 5 официально заработает на видеокартах GeForce RTX 40. Пока что компания сосредоточена на оптимизации технологии для RTX 50, а поддержку предыдущего поколения планирует добавить позднее.

«DLSS 5 — это наша самая ресурсоемкая модель на сегодняшний день. С момента ее анонса в марте мы добились 5-кратного увеличения производительности, и это далеко не предел. Наша текущая цель – это оптимизация работы технологии на видеокартах серии GeForce RTX 50, обновление нейросетевых моделей для которых ожидается позднее этой осенью. Как только производительность на RTX 50 будет полностью отлажена, мы планируем расширить официальную поддержку на серию GeForce RTX 40» — сообщил представитель Nvidia Раджал Махарадж изданию The Verge.

Компания пока не уточняет ни дату релиза, ни список совместимых моделей RTX 40.