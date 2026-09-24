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На ПК и PS5 вышел хоррор Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall

Сегодня состоялся релиз хоррора Silent Hill: Townfall от Konami и студии Screen Burn на ПК и PS5. Действия игры разворачиваются в 1996 году на туманном острове Сент-Амелия в Шотландии. Главный герой Саймон Орделл возвращается в загадочный городок, чтобы разобраться с тайнами своего прошлого. Он попадает в мир гнетущей тревоги, взрывных схваток и головоломных загадок, постепенно раскрывающих правду об этом месте.

У игры 81 балл из 100 на Metacritic: по мнению критиков, в Steam — 71% положительных отзывов. Пользователи высоко оценили атмосферу хоррора, запутанный сюжет и хороший саундтрек. Но не все остались довольны оптимизацией игры, однообразной боевой системой и затянутыми стелс-эпизодоми. Прохождение хоррора занимает около 12 часов.

Цена стандартного издания Silent Hill: Townfall составила $50, Deluxe-версии — $60, включает цифровой артбук, саундтрек и костюм для главного героя.

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