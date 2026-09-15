Valve назвала цены на VR-гарнитуру Steam Frame

Компания Valve назвала цены на разные версии VR-гарнитуры Steam Frame. Устройство поступит в продажу по цене $1059 за версию на 256 Gb, стоимость варианта на 1 Tb составит $1299. Продажи стартуют 18 сентября.

VR-гарнитура Steam Frame может использоваться как автономно, так и для трансляции игр с подключенного компьютера. В комплект поставки будет входить копия игры Half-Life: Alyx, созданной специально для VR. Valve обеспечила возможность запуска этой игры как непосредственно на самой гарнитуре, так и в режиме потоковой передачи с ПК.

Дополнительно будет предлагаться комплект сменных аксессуаров за $49, включающий одну лицевую накладку, одну подушечку для оголовья и один стандартный светозащитный элемент. В комплект поставки VR-гарнитуры зарядное устройство USB-C не входит, его можно будет купить отдельно за $29. Также в продаже будет доступен комплект эргономичных аксессуаров (два ремешка для контроллеров, совмещенных с крышками батарейных отсеков, один верхний ремешок оголовья, увеличенный светозащитный элемент) за $59.

На странице VR-гарнитуры отмечается совместимость Steam Frame со сторонними аксессуарами. В список входят камера Arcturus Vision за $149 с возможностью передачи цвета в 5K HDR и записи пространственного видео, а также вкладыши с рецептурными линзами от Zenni.

Со всеми характеристиками VR-гарнитуры Steam Frame можно ознакомится, пройдя по ссылке.