Как выбрать портативную игровую консоль в 2026 году

Еще совсем недавно процесс выбора портативной игровой консоли не доставлял таких хлопот. Если хотелось играть в дороге, практически безальтернативным вариантом оставалась Nintendo Switch, а любителям классических игр приходилось довольствоваться многочисленными ретро-консолями китайских производителей. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Рынок переживает настоящий бум: компактные устройства превратились в полноценные игровые компьютеры, способные запускать современные AAA-проекты, работать с крупнейшими цифровыми магазинами и даже заменять ноутбук в повседневной работе.

Появление процессоров AMD Ryzen серии Z и новых энергоэффективных чипов Intel позволило производителям создать устройства, которые еще несколько лет назад казались невозможными. Теперь в корпусе весом около 700-850 гр помещается компьютер, способный запускать Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Elden Ring, Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 и десятки других требовательных игр. При этом большинство подобных устройств легко подключается к монитору, телевизору, клавиатуре и мыши, превращаясь в полноценную рабочую станцию.

Неудивительно, что популярность портативных игровых ПК стремительно растет. Все больше пользователей предпочитают играть не только дома перед монитором, но и в самолете, поезде, командировке или просто лежа на диване. Производители, в свою очередь, активно инвестируют в этот сегмент, регулярно представляя новые модели с более мощной аппаратной платформой, улучшенными экранами и увеличенным временем автономной работы. Однако вместе с ростом количества устройств выбирать становится значительно сложнее. На рынке представлены десятки моделей, которые отличаются не только производительностью, но и программной платформой, эргономикой, качеством охлаждения, временем работы от аккумулятора и даже философией использования. Одни рассчитаны исключительно на библиотеку Steam, другие предлагают привычную Windows, третьи делают ставку на универсальность, а четвертые ориентированы на поклонников эксклюзивных игр Nintendo. Поэтому перед покупкой важно понимать, какие характеристики действительно влияют на игровой опыт, а какие являются скорее маркетинговыми преимуществами.

Портативная консоль или игровой ноутбук?

Первый вопрос, который задают многие покупатели, — зачем вообще нужна портативная игровая консоль, если существуют игровые ноутбуки?

На первый взгляд разница кажется не столь существенной: оба класса устройств способны запускать современные игры и оснащаются производительными процессорами. На практике же сценарии использования отличаются весьма значительно.

Игровой ноутбук остается лучшим выбором для тех, кто большую часть времени проводит за столом. Он предлагает более высокую производительность, крупный экран, полноценную клавиатуру и возможность модернизации отдельных компонентов. Однако такие устройства редко отличаются компактностью, а их масса зачастую превышает 2 кг. Кроме того, раскрыть потенциал дискретной видеокарты без подключения к электросети удается далеко не всегда.

Портативная консоль создавалась с совершенно иной философией. Это устройство, которое можно взять в поездку, использовать в самолете или общественном транспорте, а затем продолжить прохождение игры дома, подключив его к телевизору или внешнему монитору. Современные модели оснащаются встроенными контроллерами, благодаря чему пользователю не приходится носить с собой дополнительные аксессуары. Для многих именно возможность играть в любом месте становится главным аргументом в пользу покупки. Еще одно важное преимущество заключается в универсальности. Практически все современные игровые портативные компьютеры работают под управлением Windows или SteamOS. Это означает, что они способны запускать не только игры, но и привычные офисные приложения, браузеры, мессенджеры и мультимедийные программы. При необходимости к устройству можно подключить док-станцию, клавиатуру и мышь, превратив его в полноценный компьютер.

Какие бывают портативные игровые устройства

Несмотря на внешнее сходство, современные портативные консоли можно разделить на несколько категорий, каждая из которых ориентирована на определенную аудиторию.

Самым быстрорастущим сегментом являются портативные игровые ПК. Именно к нему относятся Steam Deck OLED, ASUS ROG Ally X, Lenovo Legion Go, MSI Claw и большинство других современных моделей. Такие устройства фактически представляют собой полноценный компьютер в компактном корпусе. Они поддерживают библиотеки Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Game Pass, Battle.net, Ubisoft Connect и десятки других сервисов. Пользователь получает практически те же возможности, что и владелец настольного ПК, но в гораздо более мобильном формате.

Вторая категория — гибридные консоли, наиболее известным представителем которых остается Nintendo Switch второго поколения. В отличие от игровых ПК, такие устройства создаются вокруг собственной экосистемы и эксклюзивных игр. Здесь не нужно устанавливать драйверы, обновлять BIOS или настраивать графические параметры. Консоль ориентирована прежде всего на комфорт и простоту использования. Именно поэтому она остается одним из лучших вариантов для семейной аудитории и пользователей, которые предпочитают просто включить устройство и начать играть.

Наконец, существует отдельный класс Android- и ретро-консолей. Эти устройства значительно дешевле, отличаются продолжительным временем автономной работы и предназначены главным образом для запуска мобильных проектов и классических игр прошлых поколений. Хотя подобные модели продолжают пользоваться популярностью, конкурировать с полноценными игровыми ПК по производительности они не способны.

Производительность: почему важен не только процессор

Многие покупатели совершают одну и ту же ошибку, выбирая устройство исключительно по названию процессора. На практике производительность портативной консоли определяется сразу несколькими факторами.

Современные игровые устройства преимущественно используют специализированные процессоры AMD Ryzen серии Z и новые Intel Core Ultra. Они объединяют центральный процессор и мощную интегрированную графику в одном кристалле, что позволяет отказаться от дискретной видеокарты и существенно снизить энергопотребление. Однако одинаковый процессор вовсе не означает одинаковую скорость работы. Огромную роль играет уровень энергопотребления (TDP), который производитель устанавливает для конкретной модели. Например, один и тот же чип способен демонстрировать совершенно разные результаты при лимите в 15 и 30 W. Чем выше доступная мощность, тем больше кадров в секунду удается получить в современных играх, однако одновременно увеличиваются нагрев корпуса, уровень шума системы охлаждения и расход аккумулятора.

Не менее важную роль играет эффективность самой системы охлаждения. Если она не справляется с отводом тепла, процессор начинает автоматически снижать рабочие частоты, чтобы избежать перегрева. В результате две консоли с идентичной аппаратной платформой могут заметно различаться по реальной производительности во время продолжительных игровых сессий. Поэтому при выборе стоит обращать внимание не только на спецификации, но и на независимые тесты, в которых оценивается стабильность работы под высокой нагрузкой. Хорошо спроектированная система охлаждения зачастую оказывается более важным преимуществом, чем небольшая разница в характеристиках процессора.

Сколько оперативной памяти действительно необходимо

Еще несколько лет назад большинство игровых устройств оснащалось 16 Gb оперативной памяти, и этого вполне хватало для любых задач. Однако современные игры становятся все требовательнее, а встроенная графика использует часть системной памяти в качестве видеопамяти. Именно поэтому модели с 24 или 32 Gb начинают выглядеть значительно привлекательнее. Дополнительный объем позволяет одновременно запускать ресурсоемкие игры, браузер с десятками вкладок, Discord, программы для записи видео и другие приложения без заметного снижения производительности.

Впрочем, если речь идет исключительно об играх и бюджет покупки ограничен, 16 Gb пока остаются разумным минимумом. Главное — убедиться, что память работает в двухканальном режиме и обладает высокой пропускной способностью. Для встроенной графики этот параметр имеет не меньшее значение, чем тактовая частота самого процессора.

SSD: почему экономить на накопителе не стоит

Еще несколько лет назад объем в 512 Gb считался более чем достаточным. Сегодня ситуация изменилась. Размер современных игр постоянно увеличивается. Если Indiana Jones and the Great Circle занимает около 120 Gb, то некоторые версии Call of Duty требуют уже более 150 Gb свободного пространства. После установки нескольких крупных проектов свободное место заканчивается практически незаметно. Именно поэтому оптимальным выбором сегодня становится SSD объемом не менее 1 Tb. Даже если пользователь не планирует хранить десятки игр одновременно, дополнительный запас памяти позволит избежать постоянного удаления и повторной загрузки проектов.

Не менее важно заранее выяснить, допускает ли конкретная модель самостоятельную замену накопителя. Многие современные консоли позволяют установить более емкий SSD всего за несколько минут, тогда как в некоторых устройствах апгрейд существенно сложнее или вовсе невозможен.

Экран, эргономика и автономность: характеристики, которые нельзя недооценивать

При выборе портативной игровой консоли многие пользователи в первую очередь обращают внимание на производительность, сравнивая количество кадров в секунду в той или иной игре. Однако спустя несколько недель эксплуатации становится понятно, что удовольствие от игры определяется далеко не только мощностью процессора. Гораздо большее влияние на пользовательский опыт оказывают экран, удобство управления, уровень шума системы охлаждения и время автономной работы.

Именно дисплей становится той частью устройства, с которой пользователь взаимодействует постоянно. Сегодня производители предлагают как IPS-, так и OLED-панели. Последние заметно выигрывают по качеству изображения благодаря практически бесконечной контрастности, глубокому черному цвету и высокой насыщенности оттенков. Особенно хорошо преимущества OLED проявляются в играх с большим количеством темных сцен, например, Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake или Cyberpunk 2077. Изображение выглядит более объемным, а мелкие детали различимы даже при невысокой яркости.

Впрочем, качественная IPS-матрица тоже способна обеспечить отличный игровой опыт. Многие современные модели предлагают частоту обновления 120 или даже 144 Hz, благодаря чему движение в динамичных играх выглядит значительно плавнее. При этом не стоит забывать, что далеко не каждая портативная консоль способна стабильно выдавать более 100 кадров в секунду в современных AAA-проектах, поэтому высокая частота обновления чаще становится преимуществом в киберспортивных дисциплинах и менее требовательных играх.

Немаловажное значение имеет и размер дисплея. На первый взгляд разница между 7” и 8” кажется незначительной, однако на практике она хорошо ощущается во время длительных игровых сессий. Большой экран делает интерфейс более читаемым, облегчает работу с Windows и позволяет комфортнее использовать устройство в качестве мини-компьютера. Именно поэтому Lenovo Legion Go получил столь высокие оценки за свой 8,8” дисплей, но за увеличение размеров пришлось расплатиться более внушительным весом.

Не менее важна эргономика. Современная портативная консоль весит в среднем от 650 до 850 гр. Если конструкция корпуса недостаточно продумана, уже через час игры начинают уставать кисти рук. Поэтому производители уделяют особое внимание форме рукояток, расположению стиков, курков и кнопок. Именно эти детали зачастую отличают действительно удачную модель от устройства с аналогичными характеристиками, но менее удобного в повседневном использовании.

Еще один фактор, о котором редко задумываются перед покупкой, — уровень шума системы охлаждения. Мощные процессоры выделяют значительное количество тепла, поэтому вентиляторы неизбежно работают достаточно активно. Однако разница между моделями может быть весьма существенной. Одни устройства остаются практически бесшумными даже под высокой нагрузкой, тогда как другие начинают заметно шуметь уже через несколько минут после запуска требовательной игры. Если консоль часто используется в дороге или поздно вечером, этот параметр приобретает особую важность.

Отдельного внимания заслуживает автономность. Несмотря на стремительное развитие мобильных процессоров, физику пока никто не отменял. Современная игра уровня Cyberpunk 2077 или Black Myth: Wukong способна разрядить аккумулятор всего за 2 часа. Более простые проекты, наоборот, позволяют играть 5-6 часов без подзарядки, а инди-игры и ретро-классика способны обеспечить еще более продолжительную работу.

Поэтому при выборе устройства не стоит ориентироваться исключительно на емкость аккумулятора. Значительно важнее то, насколько эффективно производитель оптимизировал энергопотребление всей системы. Иногда менее производительная модель оказывается предпочтительнее именно благодаря более продолжительной автономной работе.

SteamOS или Windows: две разные философии

Практически все современные игровые портативные ПК работают либо под управлением Windows, либо используют SteamOS. На первый взгляд различия между ними кажутся незначительными, однако именно операционная система во многом определяет впечатления от использования устройства.

SteamOS создавалась специально для портативных игровых устройств. Интерфейс максимально адаптирован под управление кнопками и стиками, а пользователю практически не приходится взаимодействовать с привычным рабочим столом. Консоль включается, быстро загружает библиотеку Steam и позволяет буквально через несколько секунд продолжить игру с того места, где она была завершена. Именно эта простота сделала Steam Deck настолько популярным. Еще одно достоинство SteamOS заключается в высокой степени оптимизации. Система потребляет меньше ресурсов, эффективнее управляет энергопотреблением и зачастую обеспечивает немного более высокую производительность в играх по сравнению с Windows на аналогичном оборудовании.

Однако такая специализация имеет и обратную сторону. Несмотря на постоянное развитие Proton, который позволяет запускать Windows-игры в Linux, некоторые проекты по-прежнему работают нестабильно или требуют дополнительных настроек. Кроме того, не все античит-системы совместимы с Linux, поэтому часть популярных многопользовательских игр остается недоступной.

Windows, напротив, практически не накладывает никаких ограничений. Пользователь получает полноценный компьютер с доступом к Steam, Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, GOG, Xbox Game Pass и множеству других сервисов. На таком устройстве можно не только играть, но и работать с документами, редактировать фотографии, программировать или использовать профессиональное программное обеспечение. Вместе с тем Windows пока нельзя назвать идеальной системой для компактных игровых устройств. Интерфейс по-прежнему ориентирован прежде всего на клавиатуру и мышь, а некоторые действия выполнять исключительно с помощью встроенных органов управления не слишком удобно. Именно поэтому многие производители разрабатывают собственные оболочки, упрощающие запуск игр и управление системой.

Иными словами, выбор между SteamOS и Windows зависит прежде всего от сценария использования. Если устройство приобретается исключительно для игр из Steam и важны простота, стабильность и максимальная автономность, Steam Deck остается одним из самых привлекательных вариантов. Если же консоль должна заменить ноутбук и обеспечить доступ ко всем современным игровым сервисам, предпочтительнее выбрать модель под управлением Windows.

Лучшие портативные игровые консоли 2026 года

ASUS ROG Ally X — самая универсальная консоль на сегодняшний день

Если еще несколько лет назад безоговорочным лидером рынка считался Steam Deck, то сегодня именно ASUS ROG Ally X многие эксперты называют наиболее сбалансированной портативной игровой системой. Инженерам ASUS удалось исправить практически все недостатки первой модели, сохранив ее главные достоинства.

В первую очередь впечатляет аппаратная платформа. Современный процессор AMD обеспечивает высокий уровень производительности практически во всех актуальных играх. При разумных настройках графики консоль уверенно справляется с большинством современных проектов, а благодаря качественной системе охлаждения производительность остается стабильной даже во время продолжительных игровых сессий.

Отдельного внимания заслуживает аккумулятор увеличенной емкости. Именно автономность была одним из главных недостатков большинства ранних портативных ПК, однако ROG Ally X стала заметным шагом вперед. В зависимости от нагрузки она способна работать значительно дольше многих конкурентов, благодаря чему устройство лучше подходит для путешествий и командировок.

Использование Windows делает консоль максимально универсальной. Здесь без ограничений работают Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store, Battle.net и практически любые другие игровые сервисы. При необходимости устройство легко превращается в полноценный компьютер, если подключить внешний монитор, клавиатуру и мышь.

Конечно, универсальность имеет свою цену. ROG Ally X относится к числу самых дорогих портативных игровых устройств на рынке. Кроме того, Windows требует периодических обновлений и настройки, поэтому пользователю придется уделять системе немного больше внимания, чем владельцам Steam Deck.

Steam Deck OLED — по-прежнему эталон удобства

Несмотря на растущую конкуренцию, устройство от Valve продолжает занимать особое место на рынке. Его нельзя назвать самым производительным, однако Steam Deck OLED остается одним из наиболее продуманных игровых устройств с точки зрения общего пользовательского опыта.

Главной особенностью консоли является вовсе не аппаратная часть, а программная экосистема. SteamOS создавалась специально для этого устройства, благодаря чему практически все элементы интерфейса идеально адаптированы под управление с помощью встроенных контроллеров. Пользователю не приходится думать о драйверах, совместимости или настройке системы — достаточно выбрать игру и начать прохождение.

Серьезным преимуществом стала и OLED-панель. По сравнению с первой версией Steam Deck изображение стало значительно ярче, контрастнее и насыщеннее. Одновременно инженерам Valve удалось увеличить время автономной работы, улучшить охлаждение и снизить энергопотребление.

Безусловно, существуют и ограничения. Производительность Steam Deck уже не выглядит рекордной на фоне новейших устройств с процессорами AMD Ryzen AI и Intel Core Ultra. Некоторые современные игры требуют снижения качества графики, а отдельные проекты вообще отсутствуют в списке официально поддерживаемых. Тем не менее благодаря отличной оптимизации консоль продолжает обеспечивать очень комфортный игровой процесс, особенно если основную часть библиотеки составляют проекты из Steam.

Lenovo Legion Go S — удачный компромисс между Steam Deck и Windows-консолями

Появление Lenovo Legion Go S стало ответом компании на запрос пользователей, которым нравилась идея оригинальной Legion Go, но не устраивали ее размеры и вес. Новинка получилась значительно компактнее, удобнее в повседневном использовании и при этом сохранила высокую производительность. Многие обозреватели называют Legion Go S одной из самых сбалансированных моделей 2026 года.

В отличие от первой Legion Go, устройство стало легче, а корпус получил более эргономичную форму. Консоль удобнее лежит в руках, поэтому даже продолжительные игровые сессии не вызывают дискомфорта. Элементы управления также были переработаны: стики получили более плавный ход, а расположение кнопок стало интуитивнее.

Одной из главных особенностей Legion Go S является существование двух версий устройства. Покупатель может выбрать как модель с Windows, ориентированную на максимальную совместимость со всеми игровыми платформами, так и вариант со SteamOS, который предлагает более простой интерфейс, лучшую оптимизацию и увеличенное время автономной работы. Это делает Legion Go S одним из самых универсальных устройств на рынке.

По производительности консоль практически не уступает другим современным решениям на базе процессоров AMD нового поколения. Она уверенно справляется с большинством современных игр в разрешении Full HD при средних или высоких настройках графики, а качественная система охлаждения позволяет поддерживать стабильную производительность даже под длительной нагрузкой.

Для многих пользователей именно Legion Go S сегодня становится наиболее рациональной покупкой. Она сочетает компактность Steam Deck с гибкостью Windows-консолей и лишена большинства компромиссов, характерных для устройств первого поколения.

Lenovo Legion Go — большой экран и максимум возможностей

Когда Lenovo представила оригинальную Legion Go, многие отнеслись к устройству с осторожностью. Консоль заметно отличалась от конкурентов: огромный 8,8” дисплей, съемные контроллеры, напоминающие Nintendo Switch, встроенная подставка и даже специальный режим FPS, в котором один из контроллеров можно использовать как вертикальную компьютерную мышь.

Со временем стало очевидно, что столь необычная конструкция имеет немало преимуществ. Большой экран делает игры значительно комфортнее, особенно если интерфейс содержит большое количество мелких элементов. Стратегии, RPG, симуляторы и проекты с насыщенным пользовательским интерфейсом воспринимаются на Legion Go гораздо удобнее, чем на устройствах с семидюймовыми дисплеями. Съемные контроллеры также оказались не просто дизайнерским экспериментом. Они позволяют установить консоль на стол с помощью встроенной подставки и играть на расстоянии, что особенно удобно в поездках. Фактически устройство совмещает преимущества портативной консоли и компактного настольного игрового компьютера.

Однако за универсальность приходится платить. Legion Go остается одной из самых крупных и тяжелых моделей на рынке. Если играть дома это практически не мешает, то во время длительных поездок разница в весе становится заметной. Кроме того, большой дисплей потребляет больше энергии, поэтому время автономной работы нельзя назвать рекордным. Тем не менее для пользователей, которым важен максимальный комфорт изображения и универсальность, Legion Go остается одним из самых интересных предложений даже спустя несколько лет после выхода.

MSI Claw A8 — ставка на максимальную производительность

Компания MSI сравнительно поздно вышла на рынок портативных игровых ПК, однако последним поколениям Claw удалось значительно укрепить позиции бренда. Если первые версии устройства вызывали вопросы из-за программной оптимизации, то современные модели представляют собой уже полностью зрелый продукт. MSI сделала ставку прежде всего на производительность. Новейшая аппаратная платформа позволяет запускать практически любые современные игры, а обновленная система охлаждения эффективно справляется с высокими нагрузками. Даже самые требовательные проекты демонстрируют стабильную частоту кадров без выраженного троттлинга.

Еще одним достоинством Claw является качественный дисплей с высокой частотой обновления. Он отлично подходит не только для одиночных проектов, но и для соревновательных игр, где особенно важна плавность изображения.

Вместе с тем MSI Claw остается устройством для энтузиастов. Его стоимость заметно выше средней по рынку, а полностью раскрыть потенциал консоли удается главным образом пользователям, которые готовы экспериментировать с настройками энергопотребления, профилями производительности и параметрами графики. Для тех же, кто хочет просто включить устройство и играть, Steam Deck или Legion Go S могут оказаться более комфортным выбором.

Nintendo Switch 2 — отдельная философия

Хотя Nintendo Switch 2 технически уступает большинству игровых ПК, сравнивать эти устройства напрямую не совсем корректно. Nintendo никогда не пыталась конкурировать количеством терафлопс или рекордной частотой кадров. Главная сила компании заключается в собственных играх и уникальной экосистеме. Именно ради серий Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Animal Crossing, Pokémon и других эксклюзивов миллионы пользователей продолжают выбирать Nintendo. Эти проекты невозможно официально запустить на Steam Deck, ROG Ally или Legion Go, поэтому поклонникам франшиз Nintendo альтернатив практически нет.

Switch 2 получила более современную аппаратную платформу, улучшенный экран и возросшую производительность, благодаря чему разработчики смогли создавать значительно более масштабные проекты. При этом консоль сохранила главное преимущество предшественницы — невероятную простоту использования. Здесь отсутствуют сложные настройки, обновление драйверов или необходимость подбирать оптимальные графические параметры. Пользователь просто покупает игру и начинает играть.

Кроме того, Nintendo по-прежнему остается лучшим выбором для семейного использования. Возможность быстро отсоединить контроллеры и играть вдвоем на одном устройстве практически не имеет аналогов среди портативных игровых ПК.

Стоит ли покупать устройства AYANEO и ONEXPLAYER?

За последние годы рынок пополнился большим количеством относительно небольших производителей, среди которых особенно выделяются AYANEO, ONEXPLAYER и GPD. Именно эти компании часто первыми внедряют новейшие процессоры, необычные дисплеи и экспериментальные конструкции.

Их продукция действительно заслуживает внимания, особенно если покупатель ищет максимально производительное или необычное устройство. Однако подобные консоли сложно назвать универсальной рекомендацией. Они стоят заметно дороже моделей крупных производителей, реже продаются в обычных магазинах, а вопросы гарантийного обслуживания и ремонта могут оказаться более сложными. Поэтому такие устройства скорее подходят энтузиастам, которые готовы мириться с определенными компромиссами ради эксклюзивных возможностей.

Какую консоль выбрать в 2026 году?

Универсального ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от того, где и во что вы планируете играть. Если нужна максимально универсальная портативная игровая система, способная заменить ноутбук и обеспечить доступ ко всем современным игровым сервисам, одним из лучших вариантов остается ASUS ROG Ally X. Эта консоль сочетает высокую производительность, продолжительное время автономной работы и полную совместимость с экосистемой Windows.

Тем, кто большую часть времени проводит в Steam и не хочет тратить время на настройку операционной системы, стоит присмотреться к Steam Deck OLED. Несмотря на более скромные характеристики по сравнению с новейшими конкурентами, устройство Valve остается эталоном удобства и предлагает один из лучших пользовательских опытов среди всех портативных игровых ПК.

Если главным критерием являются комфорт, большой экран и универсальность, отличным выбором станет Lenovo Legion Go. Тем же, кто ищет более компактное и современное решение без существенных компромиссов, стоит обратить внимание на Legion Go S, которую многие эксперты считают одной из самых удачных моделей нового поколения.

Пользователям, которым необходим максимальный запас производительности и которые готовы заплатить за него соответствующую цену, можно рекомендовать MSI Claw A8. Эта консоль ориентирована прежде всего на энтузиастов и способна раскрыть потенциал самых современных мобильных процессоров.

Наконец, если главной целью являются игры Nintendo, семейные развлечения или максимально простой игровой процесс без сложных настроек, выбор очевиден — Nintendo Switch 2. Она остается уникальным устройством, практически не имеющим прямых конкурентов.

Кроме того, не забывайте, что цена самой консоли — это лишь часть будущих расходов. Желательно сразу предусмотреть покупку защитного чехла, карты памяти или более емкого SSD, качественного защитного стекла, а также мощного внешнего аккумулятора с поддержкой USB Power Delivery. Эти аксессуары не только сделают использование устройства более комфортным, но и помогут сохранить его в хорошем состоянии на протяжении многих лет.