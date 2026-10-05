В Баку пройдет Gamesummit 2026 — международная бизнес-конференция, посвященная разработке игр и развитию игровой индустрии

10 октября 2026 года в Бакинском Конгресс-центре состоится бизнес-конференция Gamesummit 2026. Мероприятие объединит лидеров игровой индустрии, инвесторов, разработчиков, издателей и экспертов из разных стран мира.

Для Азербайджана эта конференция станет одной из наиболее заметных бизнес-платформ в сфере game development. В Баку приедут эксперты, работающие с глобальными игровыми компаниями, международными рынками, инвестициями, маркетингом, кибербезопасностью и развитием игровых студий.

Программа в первую очередь рассчитана на специалистов, работающих в сферах game development, publishing, game marketing, investment и других направлениях игровой индустрии, а также на основателей студий, инди-разработчиков и профессионалов, планирующих выход на международные рынки.

Одним из ключевых спикеров станет Peter Zetterberg, Head of Xbox Game Camp в Microsoft. Он обладает более чем 35-летним опытом в игровой индустрии и работает в экосистеме Xbox с 2007 года. На конференции он выступит с темой “Four Simple Rules”. Сессия будет посвящена ключевым принципам, которые помогают разработчикам ориентироваться в игровой индустрии и строить устойчивый бизнес.

Еще одним спикером станет Mike Fischer — General Partner Firstpoint VC и Professor of Interactive Media в University of Southern California. За свою карьеру он занимал руководящие позиции в Amazon, Microsoft и Square Enix America, а также работал с такими крупными франшизами и экосистемами, как Final Fantasy, Tomb Raider, Halo, Gears of War, Sonic и Fortnite. Его сессия “Business Success for Game Creators” будет посвящена тому, как превратить сильный игровой продукт в устойчивый бизнес.

Особого внимания заслуживает и Mariusz Gąsiewski. Он работает в Google с 2007 года и сегодня является одним из ведущих экспертов по направлениям gaming, iGaming и mobile apps в регионе Центральной и Восточной Европы (CEE). На конференции он выступит с темой “Building a game for the global success in 2026? Is that still possible? What makes such success less and more probable?”, где обсудит, насколько реально добиться глобального успеха в 2026 году и какие факторы повышают или снижают вероятность такого результата.

Среди спикеров конференции также будет представитель Cloudflare, который в настоящее время занимает должность Senior Territory Account Executive / Gaming & DNB. Он расскажет об одной из ключевых тем конференции — кибербезопасности в игровой индустрии.

Конференция не ограничится индивидуальными выступлениями. В программе также запланированы две панельные дискуссии.

Одна из них — международная панель “From Illusion to Reality: Global Expansion and Sustainable Growth Strategies for Game Studios”. Эксперты обсудят выход игровых студий на зарубежные рынки, международное масштабирование и построение устойчивых моделей роста.

Модератором панели станет Simay Dinç, основатель Recontact Games и руководитель направления Women in Gaming в Турции. Она активно занимается поддержкой и развитием женщин в игровой индустрии страны.

Среди участников панели — Ilya Gutov, CEO & Founder Meridian Play. Компания занимается международной экспансией игровых студий и выстраиванием партнерств между рынками Востока и Запада.

К дискуссии также присоединится Anatoly Strutinsky, Regional SVP of Government & Industry Relations at Xsolla. В 2026 году Xsolla усиливает свое присутствие в Азербайджане и развивает локальные инициативы в области образования, предпринимательства, развития талантов и игровой экосистемы.

Еще одним участником панели станет Luciano Rahal. Ранее он в течение семи лет руководил publishing-направлением Riot Games в регионе EMEA и работал с такими брендами, как League of Legends и VALORANT. Сейчас он возглавляет Burson.

Последним участником панели от Азербайджана станет Наргиз Тагизаде, которая в настоящее время занимает руководящую должность в направлении Beyond Core Business в Azercell и имеет более 15 лет профессионального опыта.

Вторая панельная дискуссия будет посвящена инвестициям в игровую индустрию. На панели “Why VCs Say ‘No’: Behind the Scenes of Gaming Investments” инвесторы расскажут, как принимаются решения о финансировании игровых стартапов и почему даже сильные команды не всегда получают инвестиции.

Среди участников — Burak Yılmaz, General Partner Firstpoint VC, и Mike Fischer. В 2026 году Firstpoint VC объявил фонд с целевым объемом 50 миллионов евро для инвестиций в gaming, entertainment и AI-driven startups. В фокус фонда входят развивающиеся рынки Восточной Европы, Центральной Азии, Турции и Юго-Восточной Азии.

В панели также примет участие İsmet Gökşen, General Partner Ludus Ventures. Ludus Ventures активно инвестирует в mobile gaming и, согласно открытым данным, с 2021 года осуществил более 25 инвестиций и несколько успешных exits в игровой индустрии.

Еще одним участником панели станет Ali Farha — инвестор компании Behold, которая поддерживает игровые студии в странах Северной Европы и по всей Европе. Он обладает более чем десятилетним опытом в сфере технологического лидерства, а ранее работал в качестве senior producer.

В программе также примут участие:

Harish Rao — “From Baku to the World: Turning Cultural Identity into Global Game IP”

Çağatay Göker — “How AI Is Reshaping Mobile Game Marketing”

Yann Suquet — “Building a Sustainable Game Studio: Lessons from the Other Side of the Dream”

а также другие международные эксперты, инвесторы и представители игровой индустрии.

После завершения основной сценической программы, с 16:40 до 19:00, конференция продолжится в формате Round Tables и Direct B2B Matchmaking — прямых встреч между разработчиками, игровыми студиями, инвесторами и международными экспертами.

Именно этот формат делает Gamesummit особенно важным для локальной экосистемы: участники смогут не только услышать выступления международных экспертов, но и напрямую обсудить свои проекты, познакомиться с потенциальными партнерами и инвесторами, получить возможность привлечь инвестиции и изучить пути выхода на новые рынки.

Проведение конференции такого уровня является важным шагом для Азербайджана в развитии собственной экосистемы game development и интеграции местных команд в международную игровую индустрию.

📅 10 октября 2026

📍 Бакинский Конгресс-центр

Gamesummit 2026 также пройдет как международный фестиваль, объединяющий gaming, технологии, esports, cosplay и современную pop culture.