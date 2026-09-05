Motorola Edge 70 Plus получил экран 144 Hz и 200 Мп камеру

Компания Motorola представила на выставке IFA 2026 новый смартфон Edge 70 Plus. Модель получила 6,78-дюймовый Extreme AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью до 5200 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 7i, поддерживает отображение 10-битной палитры, 100% охват DCI-P3, HDR10+ и сертифицирован Pantone. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Прочность корпуса подтверждается сертификатом MIL-STD-810H и защитой от пыли и брызг по стандарту IP64.
Motorola Edge 70 Plus работает на 4-нм процессоре Snapdragon 7s Gen 3 с графикой Adreno 720. Для охлаждения используется испарительная камера. Предусмотрено 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 Gb флеш-памяти UFS 3.1. С помощью RAM Boost объем виртуальной памяти можно увеличить до 24 Gb, а хранилище — расширить картой microSD до 1 Tb.
Основная камера использует 200 Мп сенсор (f/1.8, OIS, запись видео в 4K). Это самое высокое разрешение камеры среди смартфонов Motorola. Также имеется дополнительный модуль для макросъемки на 2 Мп и датчик освещенности. Фронтальная камера получила сенсор на 32 Мп (запись видео в 4K).
Аккумулятор емкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также функцию обратной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, nano-SIM и eSIM. Качественный звук обеспечивают два стереодинамика с сертификатом Hi-Res. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX.
Motorola Edge 70 Plus поступит в продажу на рынок Европы 23 сентября по цене €599. Цветовая палитра включает сертифицированные Pantone оттенки: Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue и Sage.