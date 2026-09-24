Meta представила Ray-Ban Meta Audio — smart-очки без встроенной камеры

На ежегодной конференции Meta Connect были представлены smart-очки Ray-Ban Meta Audio без встроенной камеры. Это первое подобное решение компании Meta. За счет отсутствия камер очки получились легче и тоньше остальных — они весят всего 43 гр. Благодаря встроенным динамикам пользователи могут слушать музыку и подкасты, совершать телефонные звонки и взаимодействовать с искусственным интеллектом, не доставая смартфон из кармана или сумки. По заявлению производителя, Ray-Ban Meta Audio работают до 12 часов от одной зарядки, с учетом зарядного футляра время автономной работы составляет 48 часов.

Для повышения комфорта при ношении очки оснащены регулируемыми заушными креплениями, регулируемыми носовыми упорами с возможностью их замены и эргономичными шарнирами.

Линейка представлена моделями Clubmaster и Burbank в разных вариантах оправ и линз. Будет доступно 23 комбинации. Модель Clubmaster выполнена в ретродизайне Ray-Ban, а версия Burbank предлагает более традиционную прямоугольную оправу. Обе модели поддерживают линзы с диоптриями. Цена Ray-Ban Meta Audio составляет от $349 долларов, старт продаж намечен на 13 октября.

Также были представлены другие модели smart-очков. Более доступные Meta Adventurer в черной оправе с серыми линзами и футляром-вкладышем. Цена $249.

Ray-Ban Meta Gen 3 с акцентом на дизайн и удобство использования в повседневной жизни. Очки получили тонкую и удобную оправу, а также настраиваемую кнопку для быстрого доступа к ИИ-функциям. Время автономной работы по сравнению с версией второго поколения увеличилось с восьми до девяти часов. По данным производителя, массив из шести микрофонов устраняет более 90% фонового шума во время звонков и голосовых команд. С будущим обновлением планируется добавление функции записи видео с Dolby Atmos и 360-градусным пространственным звуком. Очки будут предложены в вариантах Aviator, Wayfarer и новой модели Zena в форме «кошачий глаз» — всего доступно 27 цветовых и линзовых комбинаций. Цена – от $449.

Ray-Ban Display получили обновление. Добавили управление без использование рук, «голографические» образы для видеозвонков, новые приложения, ретрансляцию уведомлений со смартфона и интеграцию с Threads. Очки теперь доступны не только в США, они вышли на рынки Великобритании, Канады, Франции, Италии и Германии. Цена — $799.