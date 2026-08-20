Huawei показала Pura X View — смартфон с широкоформатным дисплеем в классическом корпусе

Компания Huawei показала смартфон Pura X View в новом форм-факторе – с широкоформатным дисплеем в классическом корпусе. Демонстрация аппарата прошла во время презентации автомобиля Stelato G9 (Huawei является совладельцем бренда Stelato) и новых продуктов экосистемы HarmonyOS.

Производитель называет Pura X View первым представителем нового класса «широких моноблоков». Устройство ориентировано прежде всего на просмотр видео, игры, чтение и работу с контентом. По сути, это развитие идей складных Pura X и Pura X Max, но без шарнира и второго дисплея — сложить Pura X View не получится.

Главной особенностью Huawei Pura X View стал 6,39-дюймовый экран с разрешением 2232×1320 пикселей и соотношением сторон 16:9,5. Такие пропорции, по словам компании, делают выполнение многих задач на смартфоне удобнее. В отличие от большинства современных смартфонов, которые обычно вытянуты до 19,5:9 или 20:9, новинка получилась заметно шире, что должно увеличить полезную площадь при просмотре горизонтального контента. Несмотря на относительно небольшую диагональ, площадь панели достигает 114,27 см². Для сравнения, у 6,9-дюймового iPhone 17 Pro Max она составляет около 111,55 см².

Экран занимает 96,1% площади передней панели, а толщина рамки экрана составляет всего 1,05 мм. Пиковая яркость достигает 6500 нит, контрастность – 1 000 000:1, а частота ШИМ-регулировки – 2160 Hz.

Полные габариты не уточняются, но толщина смартфона составляет 6,68 мм, а вес — 201 гр. При такой толщине емкость аккумулятора впечатляющая — 7000 мАч. Мощность проводной и беспроводной зарядки не раскрыта. Спецификации процессора и камеры также не указаны, но известны конфигурации памяти: 12/256 Gb, 12/512 Gb и 12 Gb/1 Tb.

Смартфон стал первым устройством на основе HarmonyOS 7.0, главным новшеством которой стало «жидкое стекло». Интерфейс адаптирован к более широкому дисплею, в том числе для просмотра видео, чтения, игр и многозадачности.

Huawei Pura X View предложат в четырех цветах корпуса: красном, сером, белом и черном. В Китае уже открыт предзаказ, а с 28 августа смартфон появится в магазинах Huawei, где его можно будет протестировать. Цена и дата начала розничных продаж пока не объявлены. Полноценный запуск ожидается позднее.